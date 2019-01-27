Ратас: мы решительно противостоим любым проявлениям религиозной нетерпимости, расизма и ксенофобии

"Сегодня — международный День памяти жертв Холокоста, когда в Эстонии и по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами бесчеловечного нацистского режима", — сказал Юри Ратас.

"Мы также решительно противостоим любым проявлениям религиозной нетерпимости, расизма и ксенофобии. Наш долг сделать все, чтобы трагические события 20-го века никогда не повторились", — отметил Ратас.