27.01.2019, 17:37
Ратас: мы решительно противостоим любым проявлениям религиозной нетерпимости, расизма и ксенофобии(88)
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас почтил память жертв Холокоста.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас почтил память жертв Холокоста.
"Сегодня — международный День памяти жертв Холокоста, когда в Эстонии и по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами бесчеловечного нацистского режима", — сказал Юри Ратас.
"Мы также решительно противостоим любым проявлениям религиозной нетерпимости, расизма и ксенофобии. Наш долг сделать все, чтобы трагические события 20-го века никогда не повторились", — отметил Ратас.
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