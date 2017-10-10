Ратас: мы можем одновременно быть эстонцами и европейцами

"Нельзя рассматривать возможность быть эстонцем и возможность быть европейцем, как две взаимоисключающие вещи", — заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, открывая сегодня конференцию ”Национальные государства или члены ЕС? Новые веяния в Европейском Союзе”.

”Видим ли мы Европейский союз в будущем как объединение национальных государств или как более глубоко интегрированный союз? В то время, когда в Европе все больше поднимает голову национализм, чему сопутствует также рост евроскептицизма, популизма и радикализма, этот вопрос становится все более важным. Но в любом случае нельзя рассматривать возможность быть эстонцем и возможность быть европейцем, как две взаимоисключающие вещи", — заявил Ратас.

По словам премьер-министра Эстонии, президент Франции Эммануэль Макрон прав в том, что Европа сегодня стоит перед лицом двух значительных перемен. Это формирование цифрового общества и изменения климата.

”Как и в сфере борьбы с изменениями климата, мы должны быстро действовать и в области дигитализации. Европа cможет войти в число мировых лидеров только в том случае, если будет выступать в роли флагмана дицитализации, а не того, кто просто адаптируется к переменам. Первый цифровой саммит, состоявшийся в Таллинне 29 сентября, подтвердил, что в понимании этого Европейский союз единодушен”, — сказал Ратас.

По оценке премьер-министра Юри Ратаса, хотя Европейский союз объединяют в первую очередь общие ценности, однако здесь уважают и особенности друг друга.

”Вопрос в первую очередь в том, как найти равновесие между новым и традиционным, рискованным и надежным, между экономическим ростом и защитой окружающей среды, между большими и малыми, Севером и Югом, Востоком и Западом”, — считает Ратас.

Конференция ”Национальные государства или члены ЕС? Новые веяния в Европейском Союзе” собрала в одном зале ведущих ученых, представителей исследовательских центров, тех, от кого зависит формирование политики, и журналистов. Цель мероприятия — обсудить, каким в нынешних сложных условиях может сформироваться будущее Европейского союза.

Участники конференции дискутируют о том, пришел ли конец европейской интеграции, переживет ли Европа всплеск популизма, способна ли экономика стать цементирующим фактором и что будет с отношениями между ЕС и Великобританией, Турцией, Украиной.

Главные выступающие — это бывший премьер-министр Италии и судья итальянского Конституционного суда Джулиано Амато, а также директор исследовательского центра имени Роберта Шумана, профессор, лиректор программы глобального управления Европейского университета Флоренции Бриджит Лаффан. В качестве модератора выступает профессор Таллиннского университета Марек Тамм.