Ратас: мы должны сократить нелегальную миграцию

Накануне неформальной встречи в Валлетте глав государств и правительств стран Европейского союза премьер-министр Юри Ратас сказал, что лидеры Европы должны поддержать Италию, чтобы найти решение для уменьшения миграционных потоков в центральной части Средиземноморья.

По словам Ратаса, именно тема миграции имела в последние годы определяющее политическое значение. ”Европа добилась значительных успехов в обуздании миграционных потоков с западно-балканского направления. И хотя ситуация другая, я надеюсь, что на сегодняшней встрече мы достигнем решений, которые помогут смягчить тяжелую ситуацию в центральной части Средиземноморья, прежде всего в Италии”, — сказал Ратас.

Премьер-министр выразил удовлетворенность тем, что Италия и Ливия подписали миграционный меморандум, на основании которого будет создан совместный комитет для лучшей организации поддержки ливийской береговой охраны и центров для беженцев. Планируется также более широкое сотрудничество для борьбы с первопричинами миграции в регионе.

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”Мы должны сократить нелегальную миграцию, создать лучшие условия на местах и сохранять человеческие жизни, но также и улучшать как претворение в жизнь уже принятых решений, так и возможности Европейского союза по высылке нелегально пребывающих в нем лиц”, — отметил Ратас, комментируя обсуждения проблем миграции.

По словам премьер-министра, в свете будущего Европейского союза критическое значение имеет сохранение единства и решительности 27 стран-членов.

”Надеюсь, что в конце марта в Риме мы подтвердим наше общее желание сохранять единство и прилагать усилия во имя единого будущего. Только так мы найдем решения как проблемам безопасности и экономики сегодняшнего дня, так и будущим вызовам — будь то сохранение трансатлантических отношений, глобализация, быстрое развитие технологий или неравенство”, — подчеркнул Ратас.