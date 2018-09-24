Ратас: мы должны решить, пойти ли по пути отчуждения и ненависти или единства и благосостояния

На саммите мира имени Нельсона Манделы, целью которого было подтвердить приверженность делу Манделы, слово возьмут представители более чем 140 стран и международных организаций. Они пообещают стоять за мир и его сохранение во всем мире, предотвращать и прекращать конфликты, а также непреклонно защищать права человека.

”Непреклонная борьба Манделы за мир, права человека и демократию изменила весь мир”, — отметил Ратас и добавил, что заслуги Манделы перед человечеством никогда нельзя воспринимать как нечто самой собой разумеющееся и забывать о них. ”Празднующие в этом году столетие своей государственности эстонцы очень хорошо знают цену мира и независимости”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, сегодня мир вновь стоит на перепутье. ”Сегодняшние споры и испытания последних лет угрожают нашему миру и единым идеалам. Мы должны решить, пойти ли по пути отчуждения и ненависти или единства и благосостояния”, — сказал Ратас.

Эстония поддерживает такое мироустройство, в котором страны придерживаются своих обязательств и уважают общие идеалы и международное право. ”Мы не должны забывать о том, что происходит в Грузии и Украине, и мириться с этим”, — подчеркнул премьер-министр.