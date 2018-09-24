24.09.2018, 19:56

Ратас: мы должны решить, пойти ли по пути отчуждения и ненависти или единства и благосостояния

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rus.delfi.ee
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Ратас: мы должны решить, пойти ли по пути отчуждения и ненависти или единства и благосостояния
Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас заявил сегодня на саммите мира, посвященном столетию Нельсона Манделы, что Эстония верит в право каждого человека на достойную жизнь.

На саммите мира имени Нельсона Манделы, целью которого было подтвердить приверженность делу Манделы, слово возьмут представители более чем 140 стран и международных организаций. Они пообещают стоять за мир и его сохранение во всем мире, предотвращать и прекращать конфликты, а также непреклонно защищать права человека.

”Непреклонная борьба Манделы за мир, права человека и демократию изменила весь мир”, — отметил Ратас и добавил, что заслуги Манделы перед человечеством никогда нельзя воспринимать как нечто самой собой разумеющееся и забывать о них. ”Празднующие в этом году столетие своей государственности эстонцы очень хорошо знают цену мира и независимости”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, сегодня мир вновь стоит на перепутье. ”Сегодняшние споры и испытания последних лет угрожают нашему миру и единым идеалам. Мы должны решить, пойти ли по пути отчуждения и ненависти или единства и благосостояния”, — сказал Ратас.

Эстония поддерживает такое мироустройство, в котором страны придерживаются своих обязательств и уважают общие идеалы и международное право. ”Мы не должны забывать о том, что происходит в Грузии и Украине, и мириться с этим”, — подчеркнул премьер-министр.

Для обеспечения безопасности и предотвращения конфликтов эстонские военные участвуют в миротворческих миссиях ООН в Ливане и Мали, а также в военной операции НАТО в Афганистане и французской операции ”Бархан” в Мали. Об участии эстонских военных в международных операциях можно подробнее прочитать на домашней странице Сил обороны.

Эстония также продолжает работать в области равноправия и увеличения возможностей женщин и девочек. Например, Эстония поддерживает школьное образование и женское предпринимательство в Гане. Обзор наших проектов в области помощи в развитии и гуманитарной помощи можно получить на домашней странице Министерства иностранных дел.

Участники саммита мира одобрили совместное политическое заявление, в котором подтвердили приверженность разрешению конфликтов и поиску мирных договоренностей, защите и развитию прав человека, достижению гендерного равноправия, защите прав женщин, детей и пожилых людей, находящихся в уязвимом положении, а также поддержке бедных и недостаточно развитых общин. 2019-2028 годы объявлены десятилетием Манделы.

Ратас проведет в ООН отдельные встречи с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и президентом Кирибати Танети Маамау.

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