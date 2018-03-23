23.03.2018, 09:20

Ратас: многие страны ЕС подумывают о высылке российских дипломатов

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rus.delfi.ee
EST 4
Juri Ratas Narva-Jõesuus
Juri Ratas Narva-JõesuusFoto: Sergei Stepanov, NPA

Премьер-министр Юри Ратас не дал конкретного ответа на вопрос, планирует ли Эстония последовать за Великобританией и выслать дипломатических сотрудников России из страны, передает rus.delfi.ee.

"Я думаю, что очень многие страны размышляют над тем, чтобы на следующей неделе последовать примеру Великобритании", — сказал Ратас корреспонденту ERR в Брюсселе, сообщают в пятницу утренние новости ETV+.

Напомним, в преддверии Саммита ЕС газета The Guardian написала, что страны Балтии, Польша и Франция взвешивают решение последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов из своих стран.

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