Ратас: многие страны ЕС подумывают о высылке российских дипломатов

Премьер-министр Юри Ратас не дал конкретного ответа на вопрос, планирует ли Эстония последовать за Великобританией и выслать дипломатических сотрудников России из страны, передает rus.delfi.ee.

"Я думаю, что очень многие страны размышляют над тем, чтобы на следующей неделе последовать примеру Великобритании", — сказал Ратас корреспонденту ERR в Брюсселе, сообщают в пятницу утренние новости ETV+.

Напомним, в преддверии Саммита ЕС газета The Guardian написала, что страны Балтии, Польша и Франция взвешивают решение последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов из своих стран.