Ратас: местные выборы ни в коем случае не должны стать для министров важнее председательства Эстонии в ЕС

По заверению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, предвыборная кампания ни в коем случае не должна быть для министров важнее председательства страны в Совете ЕС.

”Ни один из министров не может в связи с председательством забросить управление министерством. Необходимо и дальше заниматься тематикой своей сферы. Возрастет ли нагрузка? Безусловно. Каждый персонально обдумал, готов ли он к более высокой нагрузке. Ни один из министров не пришел и не сказал мне, что с 1 июля он не будет успевать”, — сказал Ратас после пресс-конференции правительства в Брюсселе.

”Я точно не буду выдвигать свою кандидатуру на выборах в органы местного самоуправления 2017. Я сказал всем членам кабинета, что факт предстоящих выборов ни коим образом не может повлиять на председательство и вносимый в него вклад. Этого ожидает не только правительство Эстонии, но 27 стран-участниц, чтобы серьезно продвинуться в решении определенных вопросов”, — сказал Ратас и пообещал лично проконтролировать процесс.