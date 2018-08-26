Ратас: Маккейн был искренним другом и сторонником Эстонии

"Сегодня ночью скончался сенатор США Джон Маккейн. Он был государственным деятелем с непоколебимой волей, героем войны, его уход стал большой потерей для всего мира", — написал Ратас у себя в Facebook.

"Маккейн, несомненно, был искренним другом и сторонником Эстонии и нашего народа, — отметил премьер. — Я выражаю глубокие соболезнования семье Джона Маккейна, его родным и близким, друзьям и коллегам".

Маккейн неоднократно посещал Эстонию. В последний раз он был здесь в 2016 году, до этого — в 2001, 2004, 2014 и 2015 годах.