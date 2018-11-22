22.11.2018, 08:50

Ратас: кризис в коалиции исчерпан, решения по миграционному пакту в правительстве не будет

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

По оценке премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, принятие накануне в Рийгикогу во втором чтении государственного бюджета показывает, что вызванный разногласиями по миграционному договору ООН правительственный кризис разрешился, и дальнейшая ответственность за позицию Эстонии по этому вопросу перешла из правительства в Рийгикогу, передает rus.err.ee.

"Принятие в Рийгикогу во втором чтении государственного бюджета на 2019 год показывает, что возникшая в правительстве напряженность к настоящему моменту снята. Единое решение правящей коалиции доказывает, что упреки в отсутствии взаимодействия или уклонении от принятия решений являются бессодержательными", — заявил председатель возглавляющей правительство Центристской партии.

По поводу вызвавшего разногласия Глобального договора ООН о миграции Ратас заявил, что правительство не будет принимать решения по этому вопросу из-за отсутствия консенсуса.

По его словам, решение должно быть принято в Рийгикогу: "Если по одному вопросу нет консенсуса, то конституция дает возможность рассмотреть такие заявления в Рийгикогу. Если парламент примет решение по миграционному пакту, это даст сигнал, что Эстония его поддерживает", — пояснил он.

Ратас добавил, что в случае одобрения пакта в Рийгикогу правительство не будет решать, должна ли президент Керсти Кальюлайд отправиться на межправительственную конференцию в Марракеш 10-11 декабря, где планируется одобрить это соглашение.

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