22.11.2018, 08:50

Ратас: кризис в коалиции исчерпан, решения по миграционному пакту в правительстве не будет

 (28)
rus.delfi.ee
EST 3
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

По оценке премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, принятие накануне в Рийгикогу во втором чтении государственного бюджета показывает, что вызванный разногласиями по миграционному договору ООН правительственный кризис разрешился, и дальнейшая ответственность за позицию Эстонии по этому вопросу перешла из правительства в Рийгикогу, передает rus.err.ee.

"Принятие в Рийгикогу во втором чтении государственного бюджета на 2019 год показывает, что возникшая в правительстве напряженность к настоящему моменту снята. Единое решение правящей коалиции доказывает, что упреки в отсутствии взаимодействия или уклонении от принятия решений являются бессодержательными", — заявил председатель возглавляющей правительство Центристской партии.

По поводу вызвавшего разногласия Глобального договора ООН о миграции Ратас заявил, что правительство не будет принимать решения по этому вопросу из-за отсутствия консенсуса.

По его словам, решение должно быть принято в Рийгикогу: "Если по одному вопросу нет консенсуса, то конституция дает возможность рассмотреть такие заявления в Рийгикогу. Если парламент примет решение по миграционному пакту, это даст сигнал, что Эстония его поддерживает", — пояснил он.

Ратас добавил, что в случае одобрения пакта в Рийгикогу правительство не будет решать, должна ли президент Керсти Кальюлайд отправиться на межправительственную конференцию в Марракеш 10-11 декабря, где планируется одобрить это соглашение.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Яркая жизнь на эстонских порталах знакомств: отцы семейства в поиске молодых мальчиков и студентки Тартуского университета в поиске "папиков"

22.11.2018
Секса хотят и секс предлагают, в изобилии и на любой вкус. Удовлетворены будут все: как те, кто ищет партнера, так и сами порталы, зарабатывающие приличные деньги, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


Партия реформ требует от правительства четкую позицию по миграционному пакту ООН, угрожая вотумом недоверия

22.11.2018
По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, реформисты поддержат в Рийгикогу Глобальный договор ООН по миграции только в том случае, если будут учтены их поправки, одна из которых требует от правительства занять четкую позицию по этому вопросу. В противном случае реформисты готовы инициировать в парламенте вотум недоверия правительству.
Подробнее

Через год в Йыхви откроется парковый торговый центр с кинотеатром

22.11.2018
В Йыхви на строительстве паркового торгового центра во второй раз прошла закладка краеугольного камня, сообщает ”Северное побережье”, отмечая, что поскольку строительство длится уже несколько месяцев, то это мероприятие точно не было предвыборным, и можно быть уверенным, что через год торгово-развлекательный комплекс будет готов.
Подробнее

Ссора началась в спальне, причина — деньги. Подробности скандал вокруг Трампа, порноактрисы и эстонки

22.11.2018
Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

На какие проекты квартирные товарищества могут подать заявку, чтобы получить пособие и сделать свой дом или двор лучше?

22.11.2018
Год уже близится к концу, тем не менее в разных учреждениях предусмотренные для квартирных товариществ деньги до сих пор не нашли своих получателей. Десятки тысяч евро томятся в ожидании председателей, которые подадут ходатайство. А председатели, в свою очередь, зачастую и не знают о тех или иных возможностях.
Подробнее

Кейт Пентус-Розиманнус: следует прекратить несправедливо взимать налоги с работающих пенсионеров!

22.11.2018
В своем комментарии ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2019 год оппозиционный депутат Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) указала на главные, по ее мнению, поправки к данному законопроекту, представленные во втором чтении оппозицией.
Подробнее



"Чудесное путешествие": в исламском Катаре установили провокационные скульптуры

22.11.2018
Возле госпиталя Sidra в Дохе (Катар) установили скульптурную композицию британского художника Дэмиена Херста. 14 бронзовых изваяний иллюстрируют развитие человеческого плода от зачатия до рождения. Называется вся эта красота “Чудесное путешествие”.
Подробнее