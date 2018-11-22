Ратас: кризис в коалиции исчерпан, решения по миграционному пакту в правительстве не будет

"Принятие в Рийгикогу во втором чтении государственного бюджета на 2019 год показывает, что возникшая в правительстве напряженность к настоящему моменту снята. Единое решение правящей коалиции доказывает, что упреки в отсутствии взаимодействия или уклонении от принятия решений являются бессодержательными", — заявил председатель возглавляющей правительство Центристской партии.

По поводу вызвавшего разногласия Глобального договора ООН о миграции Ратас заявил, что правительство не будет принимать решения по этому вопросу из-за отсутствия консенсуса.

По его словам, решение должно быть принято в Рийгикогу: "Если по одному вопросу нет консенсуса, то конституция дает возможность рассмотреть такие заявления в Рийгикогу. Если парламент примет решение по миграционному пакту, это даст сигнал, что Эстония его поддерживает", — пояснил он.

Ратас добавил, что в случае одобрения пакта в Рийгикогу правительство не будет решать, должна ли президент Керсти Кальюлайд отправиться на межправительственную конференцию в Марракеш 10-11 декабря, где планируется одобрить это соглашение.