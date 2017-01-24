Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью Радио Свобода рассказал о том, каким образом Эстония будет строить отношения с Россией, а также влияет ли Кремль на теперь уже правительственную Центристскую партию.

В предвыборной программе Центристской партии говорилось об улучшении взаимоотношений с Россией. Журналист указал на то, что сейчас внешнюю политику Эстонии партия решила оставить без изменений.

На вопрос, как будете строить сейчас отношения с Россией, Ратас ответил: "Наверное, все партнеры по коалиции хотят строить эти отношения. Россия — наш сосед, как Латвия или Финляндия. Но мы все знаем нынешнюю ситуацию между Европейским союзом и Россией. А Эстония — член Европейского союза".

Когда речь зашла про санкции, то премьер ответил, что при необходимости Эстония проголосует за их продление. "Если мы хотим, чтобы Европейский союз в будущем продолжал существовать, то да. Сейчас в нем 27 стран, и невозможно, чтобы одна из них делала что-то на 100 процентов противоположное по сравнению с остальными", — пояснил он.

По словам Ратаса, политика Эстонии в отношении НАТО останется неизменной.

Журналист поинтересовался ситуацией внутри партии, в частности про раскол, про поездки Яны Тоом в Сирию. "Влияет ли Кремль на теперь уже правительственную партию через "своих" депутатов?" — спросил журналист.

"Конечно, нет. Я думаю, что все они хотят, чтобы Эстония была сильна и становилась с каждым годом все лучше. Яна Тоом — член нашей партии, очень сильный политик. Мой ответ — Кремль на нашу партию не влияет. Влияет наша программа, то, что люди здесь в Эстонии думают", — ответил Ратас.

При этом Ратас не считает, что какие-то члены Центристской партии могут испытывать симпатии к Кремлю.

Помимо этого, Ратас рассказал, что в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства.