Ратас: ключевыми вопросами предстоящих выборов станут благосостояние населения и экономический рост

Выступая сегодня на собрании уполномоченных Центристской партии председатель Юри Ратас отметил, что партия пойдет на местные выборы единой силой, чтобы одержать сокрушительную победу во имя уже выполненных обещаний, сообщается в пресс-релизе парламентской фракции Центристской партии.

Председатель партии отметил, что предвыборный лозунг "Другие обещают, а мы работаем" как нельзя лучше отражает все то, что уже сделано, в том числе и на уровне правительства. "За то короткое время, что мы находимся в правительстве, мы начали ряд важнейших реформ, на которые у предыдущей коалиции не хватило ни политической воли, ни смелости", — сказал Юри Ратас.

Ратас привел в качестве примера предстоящую реформу системы здравоохранения, которая получит дополнительные 215 миллионов евро, позволив сократить очереди к врачам-специалистам и повысить зарплаты медикам. Ключевым изменением, которое позволит улучшить уровень жизни населения, уже в следующем году станет повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро. Таким образом у низкооплачиваемых работников на руках останется больше свободных средств. "Годами, во времена правления Партии реформ, изменения в налоговой системе находились под строгим запретом, их даже обсуждать было запрещено. Именно поэтому важные для народа решения так и не были приняты. Но сегодня наша коалиция единогласно решила, что не облагаемый налогом минимум должен вырасти до 500 евро с нового года. Безусловно, это значимый шаг и положительная новость, по меньшей мере для 3/4 работающего населения страны", — отметил Ратас.

Среди других важных решений Юри Ратас назвал пенсионную реформу, которая станет более справедливой благодаря тому, что в I накопительной ступени один рабочий год будет приравниваться к одному пенсионному году, вне зависимости от размера заработной платы. Государственная реформа и финансовая поддержка сельскохозяйственного сектора — это также те темы, которые заслуживают отдельного внимания. "Мы выплатили фермерам максимально возможные пособия, чтобы повысить их конкурентоспособность и дать им такие же условия, как у их коллег с Западной Европы. Производителям молока и свинины, которые долгое время находились в кризисной ситуации, мы выплатим пособия объемом в 16,2 миллиона евро, чтобы они снова смогли встать на ноги", — перечислил Ратас.

Ратас отметил, что новое правительство взяло курс на развитие страны, чтобы расцвет экономики ощутил на себе каждый житель. Был решен вопрос с реконструкцией Горхолла, чтобы превратить его в современный конференц-центр, было восстановлено пособие на похороны и начата разработка программы развития Ида-Вирумаа.

Ратас добавил также, что несмотря на критику оппозиции, обвиняющей коалицию во всех смертных грехах, реальность оказалось абсолютно противоположной. "Эксперты OECD дали нашей работе и нашим планам положительную оценку, экономический рост в 4,4% стал самым высоким с 2012 года, рейтинговое агентство Standard ja Poor повысило рейтинг Эстонии до высокой отметки. Уровень доверия населения к государственным учреждениям власти растет. Мы смогли вновь вернуть веру людей к правительству, и я очень благодарен нашим жителям, что вы цените нашу работу!" — сказал Ратас.

Противопоставление не должно стать ключевой темой местных выборов

Говоря о предстоящих местных выборах, Ратас отметил, что июньский рейтинг партии оказался очень высоким. Но почивать на лаврах еще рано: необходимо не только сохранить результат в 51%, но и улучшить его. "Все эти задачи, которые поставила для себя Центристская партия, а именно увеличение пенсионного пособия до 100 евро, бесплатные кружки по интересам для детей, бесплатное питание в детских садах, бесплатный общественный транспорт — это те вещи, на основе которых избиратели сделают свой выбор в октябре", — сказал Ратас.

Председатель партии отметил также, что риторика других политических сил относительно Таллинна основана лишь на том, чтобы свергнуть центристов с власти в столице и занять их место. Это их единственная цель, ведь ничего другого они не предлагают. "Я еще не слышал ни одного предложения от наших конкурентов, которое бы касалось положительных вопросов. Вся их кампания строится лишь на том, чтобы настроить людей против центристов, чтобы разрушить все то, что уже сделано в Таллинне. Мы же, наоборот, хотим улучшить жизнь людей как в столице, так и по всей Эстонии", — сказал Ратас.

Лидер центристов закончил свое выступление перед однопартийцами призывом объединить силы во имя общей цели. "Только единой командой, единым избирательным списком Центристская партия сможет одержать сокрушительную победу на предстоящих выборах! Другие обещают, а мы работаем", — отметил Ратас.