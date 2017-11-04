Ратас: как страна-председатель ЕС мы стараемся не сбавлять темп сотрудничества в сфере обороны

Премьер-министр Юри Ратас сказал в пятницу, 3 ноября, выступая с речью на закрытии Высших курсов по национальной обороне и безопасности, что Эстония серьезно относится к вопросам обороноспособности и вкладывает силы и средства как в индивидуальную, так и в коллективную оборону, а также в дипломатию, которая по сути является передним краем нашей безопасности, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”В частности я хочу выделить сотрудничество в сфере обороны на уровне Европейского союза, которое в последнее время начало активно развиваться. Этот быстрый темп мы стараемся поддерживать и в качестве страны-председателя Совета ЕС. Важно, чтобы и сейчас, и в будущем НАТО и Европейский союз дополняли друг друга в вопросах обороны”, — заявил премьер-министр.

Ратас рассказал слушателям курсов, что, посетив во время дигитального саммита Тапаский военный городок вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном, он еще раз убедился в солидарности союзников и в серьезности обороноспособности НАТО.

Премьер-министр также подчеркнул, что Эстония постоянно работает над развитием своей обороноспособности. ”Расходы на оборону останутся на уровне 2% от ВВП, к этой сумме добавятся расходы на развитие необходимой для приема союзников инфраструктуры, а также созданный решением нынешнего правительства Фонд оборонных инвестиций, который позволит быстро восполнить запасы снарядов. В 2018 году расходы на оборону составят 518 миллионов евро. Никогда прежде эта сумма не была настолько впечатляющей”, — сказал Ратас.

Юри Ратас также познакомил присутствующих с 10-летним планом развития Сил обороны, в рамках которого численность военнослужащих срочной службы должна возрасти с 3200 до 4000 тысяч, и рассказал о ситуации с обновлением сертификатов ID-карт.

Высшие курсы по национальной обороне и безопасности проводятся в Эстонии с ноября 1999 года. При их организации Министерство обороны отталкивалось от примера Финляндии, в которой аналогичные курсы проходят уже с 1961 года. В сборах, проводящихся каждую весну и осень, уже приняли участие 1700 человек. К числу выпускников Высших оборонных курсов принадлежит и сам премьер-министр Юри Ратас, окончивший курсы в октябре 2012 года.