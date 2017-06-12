Ратас — к жителям Эстонии: самая большая ценность нашей партии — объединение общества

Сегодня Юри Ратас прислал обращение к однопартийцам и жителям Эстонии. Публикуем его в полном объеме.

Уважаемые члены Центристской партии и наши сторонники!

Дорогие жители Эстонии!

Самой большой ценностью нашей партии со времен Народного фронта, является объединение общества, то есть всех представителей проживающих в Эстонии общин. Мы всегда старались находить общий язык в решении самых сложных проблем. И у нас это получалось. В последние месяцы, при посредничестве СМИ, слишком часто обсуждалась деятельность тех или иных однопартийцев, в том числе и того, есть ли им место в партийных рядах. Взаимные обвинения не приносят решения разногласиям, а лишь их усугубляют. Призываю всех однопартийцев перестать создавать искусственное напряжение. Я уверен, что нет таких проблем, которые мы не смогли бы решить за общим столом переговоров, обсудив их спокойно, уважая друг друга.

Дорогие единомышленники!

Центристская партия возглавляет правительство немногим более полугода, и мы уже сделали немало шагов для улучшения качества жизни жителей Эстонии. Повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро даст ежемесячную прибавку в 64 евро людям со средней зарплатой, реформа системы здравоохранения позволит обеспечить доступность врачебной помощи, солидарная пенсионная реформа обеспечит людям достойную старость. Жизнь в Эстонии улучшит также повышение доходной базы местных самоуправлений, увеличение пособий сельхозпроизводителям, а также планируемые государством инвестиции в инфраструктуру.

Мы приняли основополагающие и необходимые решения, которые ожидались годами, но поле деятельности еще велико. Поэтому мы должны и в дальнейшем сосредоточиться на работе во имя развития эстонского государства и интересов народа, а не на взаимных ссорах и обидах. Живущие в Эстонии люди ждут и заслуживают социально направленной и справедливой политики.

Конечно, у 15 000 членов нашей партии могут быть различные взгляды и мнения. Так же, как и в обществе в целом. Это естественно. В то же время, различные точки зрения нуждаются в понимании, даже если мы с ними не согласны.

Центристская партия Эстонии стоит за каждого человека — это наш принцип, от которого мы не отступим. В нашей партии нет лишних людей, так же как и в Эстонии! Давайте беречь друг друга!