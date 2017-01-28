Ратас: к сожалению, многие уехали из страны и не хотят думать о политике

Очередное собрание Центристской партии началось в здании Певческого поля, где с речью, объясняющей политическую ситуацию в стране, выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Также на собрании будут избраны почетные члены партии и министры представят обзор правленческой деятельности.

После заседания собрания ожидается традиционный партийный новогодний праздник.

Председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил на собрании с речью, объясняющей политическую ситуацию в стране. Ратас отметил, что Центристская партия встанет грудью за своего избирателя и справится даже с самыми большими вызовами

”Над работой по достижению целей нужно трудиться каждый день, каждый час, каждую минуту. Центристской партии нужно доказать своим сторонникам, что мы встанем грудью за ними как словами, так и действиями; как в легкие, так и в тяжелые времена, — сказал Ратас. — По первым месяцам ясно, что полет, который нас ожидает не будет спокойным. Все мы знаем, что хоть у нас и больше всех сторонников, но и принципиальных противников хватает, которые так и ждут от нас ошибок и, прямо говоря, надеются на наш провал. Мое послание им будет ясным — Центристская партия стоит стеной и справится даже с самыми большими вызовами”.

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Ратас сказал, что с момента начала управления страной правление задалось самым важным вопросом: в каком положении Эстония? ”Все ли более-менее хорошо и надо всего лишь немного натянуть струны, как говорило прошлое правительство, или же нужны действительные перемены? Я верю, что мы все знаем ответ. Конечно, нужны. Если быть точным, то одних изменений недостаточно. Нужны принципиальные перемены. Нужно изменить отношение к народу, к экономике, к доходу жителей Эстонии, к зарплатам и пенсиям, к системе налогообложения и алкогольной политике. Правление во главе центристов повернулось лицом к народу, стоим за каждого человека в Эстонии”.

”К сожалению, в Эстонии огромное количество людей больше не верят, что перемены вообще возможны. Очень многие уехали из страны и еще больше не хотят даже думать о политике и просто намерены жить своей жизнью, — заметил Ратас. — Наша общая цель — сделать Эстонию снова умной, единой и крепкой страной, которой мы когда-то были. Возвращение идеалов Народного фронта — не просто лозунг. Это принципиальное изменение, это тот поворот, в котором нуждается наша страна. Нам вместе надо продолжить то, что оставило незавершенным правление Народного фронта — построить Эстонию”.

”Наше правление должно доказать, что мы на самом деле думаем о благосостоянии эстонских людей, а не для виду тыкать пальцем в высокие места успешности стран Евросоюза. Нам нужно вывести Эстонию из застоя и каждый человек в Эстонии должен это почувствовать, что теперь мы двигаемся вместе. Наше правление не должно и не может никого оставить позади”, — отметил председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас.