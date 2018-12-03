03.12.2018, 15:37

Ратас: к 2050 году Эстония хочет уменьшить выбросы парниковых газов на 80%


rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня на встрече руководителей государств, состоявшейся в рамках конференции ООН по вопросам изменения климата, что для борьбы с изменениями климата необходимо прилагать больше усилий и договориться, как претворять в жизнь парижские соглашения.

”Для того, чтобы успешно бороться с изменениями климата, необходимо увеличить совместные усилия, прилагаемые государствами. Договорившись о единых правилах претворения в жизнь климатического соглашения, мы убедительно докажем свою готовность заниматься решением этой проблемы. Обеспечение чистой окружающей среды — это наша обязанность перед будущими поколениями”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. Вместе с другими членами Европейского союза Эстония работает во имя того, чтобы перейти на модель экономики, минимизирующую выбросы углекислого газа.

”Такой переход, естественно, не прост, но является хорошей возможностью изменить нашу экономику так, чтобы это работало на перспективу и приносило пользу всем. Так мы можем создать возможности как для развития экономики, так и для более бережного отношения к окружающей среде”, — сказал Ратас. К 2050 году Эстония хочет уменьшить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.

По словам премьер-министра, Эстония вносит свою лепту в борьбу с изменениями климата также через сотрудничество с развивающимися странами. ”Сосредоточимся на предприятиях, начинающих развивать экологичные технологии, и на неправительственных организациях, экспортирующих свои решения и ноу-хау в развивающиеся страны. Например, ранее Эстония помогала островным государствам Тихого океана развивать систему спутникового слежения за состоянием земной поверхности и развивать получение энергии при помощи солнечных панелей”, — сказал премьер-министр.

Ратас вспомнил также о состоявшейся в сентябре Всемирной уборке, в которой принимали участие 158 государств. Это стало большим подарком Эстонии миру по случаю столетия нашей страны. ”15 миллионов человек, одновременно приводивших в порядок нашу совместную среду обитания, стали ярким примером успешного сотрудничества по благо большой цели”, — заявил Ратас.

Эстония поддержала также инициированную Польшей ”Силезскую декларацию о солидарности и справедливом переходном периоде”, целью которой является учет прав и возможностей рабочей силы при формировании и претворении в жизнь климатической политики, а также привлечение к этому вопросу участников рынка труда.

При переходе на модель экономики, минимизирующую выброcы парниковых газов, необходимо, по словам премьер-министра Юри Ратаса, позаботиться о том, чтобы рабочей силе были обеспечены все условия для адаптации к новой ситуации. ”При исчезновении одних рабочих мест нужно помогать создавать другие и предоставлять необходимое обучение. Это позволит людям сохранить и улучшить свой уровень жизни, а также избежать социальных проблем, сопутствующих потере работы”, — сказал премьер-министр Ратас.

Премьер-министр Ратас во время конференции по вопросам изменения климата провел ряд отдельных встреч с лидерами нескольких государств. Более продолжительный обмен мнениями по вопросам достижения целей соглашения о борьбе с изменениями климата и двустороннего сотрудничества у Ратаса состоялся с президентом Науру Бароном Дивавеси Вакой, президентом Нигерии Мохаммаду Бухари и президентом Непала Бидхьей Деви Бхандари.

В конференции, которая проходит в течение двух недель в городе Катовице, принимают участие почти 30 000 человек, как руководители государств, так и представители правительственных и муниципальных учреждений, деловых кругов и гражданских объединений.

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На состоявшейся в декабре 2015 года в Париже конференции по вопросам изменения климата COP21 195 стран приняли всемирное соглашение о мерах по замедлению глобального потепления. Основной целью Парижского соглашения является удержать в долгосрочной перспективе повышение средней температуры по планете в пределах существенно ниже двух градусов по сравнению с периодом до промышленной революции и таким образом контролировать опасные изменения климата.

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