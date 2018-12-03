Ратас: к 2050 году Эстония хочет уменьшить выбросы парниковых газов на 80%

Ратас вспомнил также о состоявшейся в сентябре Всемирной уборке, в которой принимали участие 158 государств. Это стало большим подарком Эстонии миру по случаю столетия нашей страны. ”15 миллионов человек, одновременно приводивших в порядок нашу совместную среду обитания, стали ярким примером успешного сотрудничества по благо большой цели”, — заявил Ратас.
Эстония поддержала также инициированную Польшей ”Силезскую декларацию о солидарности и справедливом переходном периоде”, целью которой является учет прав и возможностей рабочей силы при формировании и претворении в жизнь климатической политики, а также привлечение к этому вопросу участников рынка труда.
При переходе на модель экономики, минимизирующую выброcы парниковых газов, необходимо, по словам премьер-министра Юри Ратаса, позаботиться о том, чтобы рабочей силе были обеспечены все условия для адаптации к новой ситуации. ”При исчезновении одних рабочих мест нужно помогать создавать другие и предоставлять необходимое обучение. Это позволит людям сохранить и улучшить свой уровень жизни, а также избежать социальных проблем, сопутствующих потере работы”, — сказал премьер-министр Ратас.
Премьер-министр Ратас во время конференции по вопросам изменения климата провел ряд отдельных встреч с лидерами нескольких государств. Более продолжительный обмен мнениями по вопросам достижения целей соглашения о борьбе с изменениями климата и двустороннего сотрудничества у Ратаса состоялся с президентом Науру Бароном Дивавеси Вакой, президентом Нигерии Мохаммаду Бухари и президентом Непала Бидхьей Деви Бхандари.
В конференции, которая проходит в течение двух недель в городе Катовице, принимают участие почти 30 000 человек, как руководители государств, так и представители правительственных и муниципальных учреждений, деловых кругов и гражданских объединений.
На состоявшейся в декабре 2015 года в Париже конференции по вопросам изменения климата COP21 195 стран приняли всемирное соглашение о мерах по замедлению глобального потепления. Основной целью Парижского соглашения является удержать в долгосрочной перспективе повышение средней температуры по планете в пределах существенно ниже двух градусов по сравнению с периодом до промышленной революции и таким образом контролировать опасные изменения климата.