”Для того, чтобы успешно бороться с изменениями климата, необходимо увеличить совместные усилия, прилагаемые государствами. Договорившись о единых правилах претворения в жизнь климатического соглашения, мы убедительно докажем свою готовность заниматься решением этой проблемы. Обеспечение чистой окружающей среды — это наша обязанность перед будущими поколениями”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. Вместе с другими членами Европейского союза Эстония работает во имя того, чтобы перейти на модель экономики, минимизирующую выбросы углекислого газа.

”Такой переход, естественно, не прост, но является хорошей возможностью изменить нашу экономику так, чтобы это работало на перспективу и приносило пользу всем. Так мы можем создать возможности как для развития экономики, так и для более бережного отношения к окружающей среде”, — сказал Ратас. К 2050 году Эстония хочет уменьшить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.

По словам премьер-министра, Эстония вносит свою лепту в борьбу с изменениями климата также через сотрудничество с развивающимися странами. ”Сосредоточимся на предприятиях, начинающих развивать экологичные технологии, и на неправительственных организациях, экспортирующих свои решения и ноу-хау в развивающиеся страны. Например, ранее Эстония помогала островным государствам Тихого океана развивать систему спутникового слежения за состоянием земной поверхности и развивать получение энергии при помощи солнечных панелей”, — сказал премьер-министр.