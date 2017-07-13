Ратас: из-за очень высокой поддержки избирателей Сависаар мог бы быть на первом месте в общем списке

Председатель Центристской партии Юри Ратас говорит, что Эдгар Сависаар не принял решения относительно того, будет ли он баллотироваться на муниципальных выборах, но партия была бы готова предложить ему выгодную позицию в списке.

"Участие долговременного председателя Центристской партии Эдгара Сависаара в муниципальных выборах на сегодняшний день не решено. Сависаар неоднократно публично заверял, что участие зависит прежде всего от его здоровья", — сказал Ратас в комментарии Delfi.

"Эдгар Сависаар почти 15 лет вносил вклад в руководство Таллинном в качестве председателя горсобрания и мэра и удостаивался на муниципальных выборах очень высокой поддержки. По перечисленным соображениям мы обсуждали возможность, что Эдгар Сависаар может быть первым кандидатом в общем таллиннском списке вместе с достойной позицией в его избирательном округе", — отметил он.

Ратас также подчеркнул, что Центристская партия идет навстречу выборам единой командой. "У нас самый опытный и сильный кандидат в мэры Таави Аас и первые номера с высокой поддержкой во всех районах Таллинна".