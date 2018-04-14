Ратас: использование в Сирии силы со стороны США, Великобритании и Франции — это крайняя, но необходимая мера

Сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума 7 апреля.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, использование химического оружия со стороны сирийского режима является чудовищным преступлением, которое невозможно оправдать.

"Ограниченное использование силы со стороны США, Великобритании и Франции — это крайняя, но необходимая мера для того, что остановить подобные действия, сказал Ратас. — Надеемся, что в дальнейшем будет возможным сдерживать использования оружия массового поражения дипломатическими методами. Это является необходимым условием соблюдения международных соглашений по предотвращению конфликтов".

США и другие страны Запада обвиняют правительственную армию Башара Асада в применении отравляющих веществ против гражданского населения. Россия называет сообщения о химической атаке в Думе провокацией.