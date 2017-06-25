Ратас — испанской газете: политические отношения между Эстонией и Россией нулевые

Премьер-министр Юри Ратас дал одной из самых читаемых газет Испании El País интервью, в котором, среди прочего, интересовались отношениями между Эстонией и Россией.

"Мы соседи. Политические отношения нулевые. У нас есть кое-какие экономические и культурные связи", — ответил Ратас на вопрос, каковы отношения между Эстонией и Россией.

В ответ на вопрос, верит ли он, что напряжение с Россией двинется с Восточной Украины в сторону Балтийского региона, Ратас посчитал, что напряжение останется на Украине, а также в Грузии. "Но мы должны каждый день напоминать, что ненормально, когда одна страна забирает часть другой страны, как произошло с Крымским полуостровом. Поэтому мы очень согласны с санкциями ЕС против России", — сказал Ратас.

El País же не отступилась и спросила у Ратаса, верит ли он, что атмосфера в странах Балтии более накалена, чем до 2014 года, когда начался украинский конфликт.

"Нет, я не чувствую такого. Я не могу сказать, чтобы было больше напряжения, чем раньше. Три страны Балтии вместе довольно сильны. Мы образуем часть ЕС, а также НАТО", — ответил Ратас.

Чувствуете ли вы, что НАТО, в том числе США, защищает вас, спросила El País.

"Главное для меня то, что наши граждане чувствуют себя защищенными со стороны нашей армии. Потом со стороны НАТО и ЕС. Что касается Трампа, то он несколько недель назад четко сказал, что "США сильно поддерживает НАТО", и это относится ко всем статьям договора, в том числе к обязанности защищать другого партнера в случае конфликта с третьей стороной", — сказал Ратас.