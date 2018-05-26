Ратас: искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их

Ратас также отметил сильную научную и инновационную деятельность Университета Торонто, особенно в области исследования искусственного интеллекта. ”Канада является одним из ведущих государств в области открытий удивительного мира искусственного интеллекта, она приняла в прошлом году соответствующую стратегию. Это подстегнуло и Европейский союз к составлению своей стратегии технического интеллекта”, — отметил премьер-министр и признал, что в мире в этой области идет активная гонка, и с уверенностью можно сказать, что здесь Эстонии есть чему поучиться у Канады.

По словам Ратаса, искусственный интеллект предлагает бесчисленное количество возможностей улучшения жизни людей — начиная от установления номеров автомобилей, превысивших скорость, до лечения болезней. ”Многие наши повседневные действия можно было бы выполнять намного дешевле и с меньшими временными затратами, — сказал премьер-министр. — Однако не следует забывать о том, что технологии стоят на службе наших людей и предприятий, и искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их. К этическим и юридическим вопросам, которые сопутствуют подобному развитию, следует относится со всей серьезностью”.

Премьер-министр говорил и о том, что в настоящее время Эстония анализирует возможность предоставить искусственному интеллекту отдельный юридический статус с целью ускорить внедрение новой технологии.

Сегодня премьер-министр ознакомится в Торонто с эстонским наследием и встретится с общиной зарубежных эстонцев. Вечером он примет участие в концерте Маарьи Нуут и вокального ансамбля Vox Clamantis, организованном в честь столетия Эстонии. ”Для меня большая честь и радость отмечать в Торонто столетие Эстонии с одной из самых крупных эстонских общин”, — сказал Ратас.