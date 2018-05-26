26.05.2018, 09:22

Ратас: искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их

 (9)
rus.delfi.ee
EST 1
Ратас: искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их
Foto: Triin Oppi, Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас, посетивший вчера Университет Торонто и выступивший там с лекцией, выразил надежду на то, что успешное научное сотрудничество, сложившееся между Тартуским и Торонтоским университетами, распространится не только на обмен студентами, но и на обмен преподавателями и научными работниками. Это позволило бы нам активнее принимать участие во всемирном научном процессе и ускорить обмен знаниями.

Начало сотрудничества между Университетом Торонто и Тартуским университетом было положено в 1991 году. О тесной связи университета с Эстонией говорит, например, наличие там эстонской кафедры имени Эльмара Тампылда. Юри Ратас на встрече с ректором Университета Торонто профессором Мериком С. Гертлером добавил, что в будущем в сотрудничестве мог бы быть задействован и Таллиннский технический университет.

Ратас выступил в Университете Торонто с лекцией ”Цифровая Эстония — новые технологии и государственное управление”, в которой рассказал слушателям, как Эстония развивает услуги нового поколения — т. н. невидимые услуги э-государства.

Ратас также отметил сильную научную и инновационную деятельность Университета Торонто, особенно в области исследования искусственного интеллекта. ”Канада является одним из ведущих государств в области открытий удивительного мира искусственного интеллекта, она приняла в прошлом году соответствующую стратегию. Это подстегнуло и Европейский союз к составлению своей стратегии технического интеллекта”, — отметил премьер-министр и признал, что в мире в этой области идет активная гонка, и с уверенностью можно сказать, что здесь Эстонии есть чему поучиться у Канады.

ТОП

По словам Ратаса, искусственный интеллект предлагает бесчисленное количество возможностей улучшения жизни людей — начиная от установления номеров автомобилей, превысивших скорость, до лечения болезней. ”Многие наши повседневные действия можно было бы выполнять намного дешевле и с меньшими временными затратами, — сказал премьер-министр. — Однако не следует забывать о том, что технологии стоят на службе наших людей и предприятий, и искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их. К этическим и юридическим вопросам, которые сопутствуют подобному развитию, следует относится со всей серьезностью”.

Премьер-министр говорил и о том, что в настоящее время Эстония анализирует возможность предоставить искусственному интеллекту отдельный юридический статус с целью ускорить внедрение новой технологии.

Сегодня премьер-министр ознакомится в Торонто с эстонским наследием и встретится с общиной зарубежных эстонцев. Вечером он примет участие в концерте Маарьи Нуут и вокального ансамбля Vox Clamantis, организованном в честь столетия Эстонии. ”Для меня большая честь и радость отмечать в Торонто столетие Эстонии с одной из самых крупных эстонских общин”, — сказал Ратас.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Эксперт — про лавину писем о личных данных: частные лица, игнорируйте! А вот предприятиям следует призадуматься

26.05.2018
Специалист по защите личных данных Zone.ee и эксперт в сфере технологий Пеэтер Марвет прокомментировал ситуацию с лавиной писем о защите данных. По его словам, их можно игнорировать, и напрямую ничего делать не надо.
Подробнее

Житель дома попечения в Поотси: убийству 87-летней женщины в соседней комнате предшествовала многочасовая ссора

25.05.2018
В ночь на четверг в доме попечения, расположенном в деревне Поотси, что в Пярнумаа, 84-летняя женщина ударила несколько раз по голове клюкой 84-летнюю соседку по комнате, после чего та скончалась. Нападавшая помещена в Пярнускую больницу — находится под контролем психиатров. Работники дома попечения напуганы произошедшим, а обитатели социального учреждения отреагировали гораздо спокойнее, чем можно было предположить.
Подробнее


Начинается второй этап реконструкции улицы Гонсиори. Что обещают сделать?

26.05.2018
31 мая завершается первый этап реконструкции улицы Гонсиори — на участке в 300 метров улицы Лаагна и 210 метрах улицы Тюрнпу и с 1 июня начнется второй этап. В связи с этим движение по улице Гонсиори прекращается до 15 ноября.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Ратас: искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их

26.05.2018
Премьер-министр Юри Ратас, посетивший вчера Университет Торонто и выступивший там с лекцией, выразил надежду на то, что успешное научное сотрудничество, сложившееся между Тартуским и Торонтоским университетами, распространится не только на обмен студентами, но и на обмен преподавателями и научными работниками. Это позволило бы нам активнее принимать участие во всемирном научном процессе и ускорить обмен знаниями.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €

Еще раз и подробно: вступил в силу общеевропейский регламент по защите личных данных. Что следует знать?

25.05.2018
После четырех с лишним лет обсуждения, новая рамочная система защиты персональных данных в ЕС была принята 8 апреля 2016 года в форме Общего регламента по защите персональных данных, General Data Protection Regulation (GDPR).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Дамоклов меч: женщина боится, что из-за ее ошибок в прошлом у нее отберут полуторагодовалого ребенка

25.05.2018
Жительница Таллинна Александра Вялья (34) возмущена: сотрудник защиты детей из местной управы пытается отобрать у нее ребенка. У Александры – зависимость от наркотиков, у ее мужа тоже, но они, заверяет она, последние полгода не употребляют, а она регулярно ходит на метадоновое лечение, пишет "МК-Эстония".
Подробнее


ФОТО: Накануне финала Лиги чемпионов Кальюлайд встретилась в Киеве с Клаваном

25.05.2018
26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором футболисты английского "Ливерпуля" сразятся с испанским ”Реалом”. Накануне финального матча президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в украинской столице с защитником "Ливерпуля" Рагнаром Клаваном.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ