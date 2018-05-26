Ратас: искусственный интеллект должен дополнять человеческие возможности, а не заменять их

Премьер-министр Юри Ратас, посетивший вчера Университет Торонто и выступивший там с лекцией, выразил надежду на то, что успешное научное сотрудничество, сложившееся между Тартуским и Торонтоским университетами, распространится не только на обмен студентами, но и на обмен преподавателями и научными работниками. Это позволило бы нам активнее принимать участие во всемирном научном процессе и ускорить обмен знаниями.
Начало сотрудничества между Университетом Торонто и Тартуским университетом было положено в 1991 году. О тесной связи университета с Эстонией говорит, например, наличие там эстонской кафедры имени Эльмара Тампылда. Юри Ратас на встрече с ректором Университета Торонто профессором Мериком С. Гертлером добавил, что в будущем в сотрудничестве мог бы быть задействован и Таллиннский технический университет.
Ратас выступил в Университете Торонто с лекцией ”Цифровая Эстония — новые технологии и государственное управление”, в которой рассказал слушателям, как Эстония развивает услуги нового поколения — т. н. невидимые услуги э-государства.