Ратас: инвестиции в транспортные коммуникации повышают благосостояние людей

”Предприятия открываются в легкодоступных регионах. Надежная инфраструктура существенным образом влияет на повседневную жизнь людей. Разумно организованная и чистая транспортная сеть укрепляет экономику и создает рабочие места”, — сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая сегодня конференцию Connecting Europe.

По оценке Международного валютного фонда, увеличение на один процент инвестиций в инфраструктуру приводит в течение последующих четырех лет к полуторапроцентному росту экономики, значится в пресс-релизе.

”Объединенный континент таит в себе дивные возможности”, — сказал Ратас, отметив, что физическое соединение стран — членов Европейского союза одновременно является краеугольным камнем европейской интеграции и европейского внутреннего рынка, поэтому соединение Эстонии с Европой — это цель как экономическая, так и политическая.

По словам премьер-министра, транспортная политика была и останется одной из важнейших в Европейском союзе. Ратас отметил, что за последние годы Европейский союз оказал поддержку сотням инфраструктурных проектов и сегодня особое внимание следует уделить дальнейшей инвестиционной политике. ”Rail Baltic — это отличный пример представляющего общий европейский интерес проекта по созданию стратегически важного коридора с юга на север. Это то недостающее звено, кото рое обеспечит лучшую связь стран Балтии с соседями и создаст новые возможности для бизнеса и путешествий”, — сказал Ратас добавив, что Rail Baltic поможет функционированию всего внутриевропейского рынка.

В центре внимания конференции Connecting Europe — инвестиции в Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T). Цель мероприятия — собрать информацию о текущей реализации и финансировании проектов TEN-T, а также обсудить перспективы финансирования.

Двухдневную конференцию Connecting Europe проводят Европейская комиссия и оргкомитет председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Конференцию открыли премьер-министр Юри Ратас и заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович.

На конференции, в которой принимают участие около 1500 человек, встречаются министры Европейского союза, члены Европейского парламента и Европейской комиссии, координаторы TEN-T, вспомогательные банки Европейского инвестиционного и национальных банков, министры соседних европейских стран, инициаторы проектов, инвесторы, международные транспортные организации и другие представители сферы транспорта и финансов.