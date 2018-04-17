Ратас: иного выхода, кроме как принять отставку Ааба, нет

Премьер-министр Юри Ратас принял прошение об отставке министра государственного управления Яака Ааба и передаст его президенту Керсти Кальюлайд.

Премьер-министр назовет имя нового министра в ближайшие недели, после того, как правление Центристской партии утвердит кандидата на своем собрании, сообщает пресс-служба правительства.

Причиной отставки министра Яака Ааба стало управление автомобилем с остаточными признаками употребления алкоголя, сопровождавшееся превышением скорости. Ратас сказал, что узнал об инциденте на выходных от министра внутренних дел Андреса Анвельта.

Комментарий премьер-министра Юри Ратаса:

”Я с очень тяжелым сердцем принял прошение об отставке министра государственного управления Яака Ааба. Однако выбора у нас нет. Подобное поведение непростительно для любого водителя. Министр Яак Ааб сделал серьезные выводы из случившегося, что подтверждает его ответственное решение уйти со своего поста.

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Одновременно это является важным знаком для всех остальных водителей. В случае малейшего подозрения следует прежде, чем садиться за руль, убедиться при помощи алкометра, что употреблявшийся накануне алкоголь полностью выветрился из организма.