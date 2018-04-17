Ратас: иного выхода, кроме как принять отставку Ааба, нет

Премьер-министр Юри Ратас принял прошение об отставке министра государственного управления Яака Ааба и передаст его президенту Керсти Кальюлайд.
Премьер-министр назовет имя нового министра в ближайшие недели, после того, как правление Центристской партии утвердит кандидата на своем собрании, сообщает пресс-служба правительства.
Причиной отставки министра Яака Ааба стало управление автомобилем с остаточными признаками употребления алкоголя, сопровождавшееся превышением скорости. Ратас сказал, что узнал об инциденте на выходных от министра внутренних дел Андреса Анвельта.
Комментарий премьер-министра Юри Ратаса:
”Я с очень тяжелым сердцем принял прошение об отставке министра государственного управления Яака Ааба. Однако выбора у нас нет. Подобное поведение непростительно для любого водителя. Министр Яак Ааб сделал серьезные выводы из случившегося, что подтверждает его ответственное решение уйти со своего поста.
Одновременно это является важным знаком для всех остальных водителей. В случае малейшего подозрения следует прежде, чем садиться за руль, убедиться при помощи алкометра, что употреблявшийся накануне алкоголь полностью выветрился из организма.