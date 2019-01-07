Ратас и Сиккут обсуждали с учеными Тартуского университета, как повысить физическую активность детей

”Инициатива лаборатории движения достойна всяческого признания. И я очень рада, что многие школы понимают, что детям нужно создавать возможности для движения в течение всего учебного дня. Это важно с точки зрения здоровья детей, положительно влияет на результаты учебы и способствует тому, чтобы дети ощущали радость от пребывания в школе”, — сказала министр и добавила, что Министерство социальных дел продолжит поддержку программы ”Школа, призывающая к движению”.
”Я придерживаюсь мнения, что среда, в которой мы живем, будь то урок в школе, перемена, или городской ландшафт, должна способствовать здоровому образу жизни. Чтобы можно было выбирать: идти в школу пешком или ехать на самокате, чтобы движение было естественной частью учебной работы”, — подчеркнула Сиккут.
”Школа, призывающая к движению” — это научно-практическая программа, в рамках которой с 2016 года ученые Тартуского университета вместе со школами ищут эффективные решения, как привнести физическую активность в школьную жизнь и помочь каждому ребенку познать радость регулярного движения. На сегодня к программе присоединилось 40 школ, она оказывает ежедневное влияние на жизнь 18 000 учащихся.