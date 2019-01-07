07.01.2019, 17:30

Ратас и Сиккут обсуждали с учеными Тартуского университета, как повысить физическую активность детей

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rus.delfi.ee
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Ратас и Сиккут обсуждали с учеными Тартуского университета, как повысить физическую активность детей
Фото: Юрген Рандма/Коммуникационное бюро правительства

Премьер-министр Юри Ратас и министр здоровья и труда Рийна Сиккут обсуждали сегодня в Доме Стенбока c представителями лаборатории движения Тартуского университета проблему недостаточной физической активности детей, в том числе будущее пропагандирующей здоровый образ жизни программы ”Школа, призывающая к движению” („Liikuma Kutsuv Kool”) и возможности ее расширения.

По словам Ратаса, движение и физическая активность должны быть неотъемлемой частью повседневной жизни детей и молодежи. ”Движение и игры вне традиционных занятий спортом также являются незаменимым средством развития физических и душевных способностей детей. К сожалению, все исследования физической активности свидетельствуют о том, что дети двигаются недостаточно. Это, а также слишком длительное пребывание детей перед различными экранами вызывает беспокойство и заставляет искать способы изменить ситуацию”, — сказал премьер-министр.

По мнению главы правительства, школы являются правильным местом для популяризации физической активности. ”Дети и подростки проводят в школе очень значительную часть своего времени, и именно через школу можно достучаться даже до самых малоподвижных детей. Программа ”Школа, призывающая к движению” придает совершенно новое значение движению в течение школьного дня. Более активные уроки и перемены дарят детям радость движения и предотвращают переутомление. Я призываю все образовательные учреждения проявить интерес к методике и мероприятиям кампании ”Школа, призывающая к движению”, — сказал Ратас.

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, недостаточно подвижный образ жизни детей в Эстонии вызывает озабоченность. ”Исследования показывают, что в Эстонии достаточно двигается менее четверти учащихся. И это оказывает продолжительное негативное влияние на здоровье населения”, — отметила Сиккут.

”Инициатива лаборатории движения достойна всяческого признания. И я очень рада, что многие школы понимают, что детям нужно создавать возможности для движения в течение всего учебного дня. Это важно с точки зрения здоровья детей, положительно влияет на результаты учебы и способствует тому, чтобы дети ощущали радость от пребывания в школе”, — сказала министр и добавила, что Министерство социальных дел продолжит поддержку программы ”Школа, призывающая к движению”.

”Я придерживаюсь мнения, что среда, в которой мы живем, будь то урок в школе, перемена, или городской ландшафт, должна способствовать здоровому образу жизни. Чтобы можно было выбирать: идти в школу пешком или ехать на самокате, чтобы движение было естественной частью учебной работы”, — подчеркнула Сиккут.

”Школа, призывающая к движению” — это научно-практическая программа, в рамках которой с 2016 года ученые Тартуского университета вместе со школами ищут эффективные решения, как привнести физическую активность в школьную жизнь и помочь каждому ребенку познать радость регулярного движения. На сегодня к программе присоединилось 40 школ, она оказывает ежедневное влияние на жизнь 18 000 учащихся.

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