Ратас и Сиккут обсуждали с учеными Тартуского университета, как повысить физическую активность детей

По словам Ратаса, движение и физическая активность должны быть неотъемлемой частью повседневной жизни детей и молодежи. ”Движение и игры вне традиционных занятий спортом также являются незаменимым средством развития физических и душевных способностей детей. К сожалению, все исследования физической активности свидетельствуют о том, что дети двигаются недостаточно. Это, а также слишком длительное пребывание детей перед различными экранами вызывает беспокойство и заставляет искать способы изменить ситуацию”, — сказал премьер-министр.

По мнению главы правительства, школы являются правильным местом для популяризации физической активности. ”Дети и подростки проводят в школе очень значительную часть своего времени, и именно через школу можно достучаться даже до самых малоподвижных детей. Программа ”Школа, призывающая к движению” придает совершенно новое значение движению в течение школьного дня. Более активные уроки и перемены дарят детям радость движения и предотвращают переутомление. Я призываю все образовательные учреждения проявить интерес к методике и мероприятиям кампании ”Школа, призывающая к движению”, — сказал Ратас.

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, недостаточно подвижный образ жизни детей в Эстонии вызывает озабоченность. ”Исследования показывают, что в Эстонии достаточно двигается менее четверти учащихся. И это оказывает продолжительное негативное влияние на здоровье населения”, — отметила Сиккут.