Ратас и Пало встретятся в Будапеште с руководителями Китая

Премьер-министр Юри Ратас и министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало отправятся сегодня в Будапешт, чтобы встретиться с руководителями государств Центральной и Восточной Европы, а также Китайской Народной Республики и принять участие в бизнес-форуме. Министров сопровождает бизнес-делегация, значится в пресс-релизе.



В 2012 году 11 государств Европейского союза (Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Польша, Словения и Словакия), 5 государств Западной части Балканского полуострова (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония и Сербия) и Китайская Народная Республика начали т.н. сотрудничество в формате 16+1. Ежегодной кульминацией этого процесса является встреча в верхах, которая на этот раз пройдет в Будапеште и сосредоточится на укреплении сотрудничества в сфере торговли и транспорта.

”Между Эстонией и Китаем сложились хорошие отношения. Однако в области экономического сотрудничеств, особенно в сфере торговли, транспорта и транзита, имеется много неиспользованных возможностей. Встречи 16+1 предлагают хорошие возможности для налаживания более тесного сотрудничества”, — сказал премьер-министр Эстонии Ратас.

Во время саммита премьер-министр Ратас встретится с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, с которым обсудит возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Пало подпишет в Будапеште три декларации об общих намерениях в сфере э-торговли с Китайской Народной Республикой. „Онлайн-торговля с Китаем продолжает оставаться восходящим трендом”, — сказала Пало.

”Благодаря развитым возможностям логистики Эстония в состоянии предлагать хорошие и экономичные решения для транспортировки китайских товаров, отличным примером служат растущие объемы Омнива в Китае”, — добавила она.

Премьер-министр Ратас встретится в Будапеште отдельно со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы обсудить текущие вопросы и ключевые моменты председательства Эстонии в Совете ЕС, а также отношения между Эстонией и Венгрией. Кроме того, состоятся встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич и главой правительства Черногории Душко Марковичем.

В состав бизнес-делегации, сопровождающей министров, входят представители Estonia Klaverivabrik, EVR Cargo AS, Pagaripoisid OÜ, Eesti Energia AS и Силламяэского порта.

Из Будапешта премьер-министр направится дальше на саммит Европейского союза и Африканского союза в Абиджане, в Кот-д’ивуаре. После саммита ЕС-АС премьер-министр посетит Гану. Как в Кот-д’ивуаре, так и в Гане премьер-министра сопровождает бизнес-делегация.

Премьер-министр Ратас возвратится в Эстонию 2 декабря.