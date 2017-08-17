Ратас и Миксер выразили соболезнования испанскому народу в связи с терактом

Премьер-министр и министр иностранных дел Эстонии Юри Ратас и Свен Миксер выразили в четверг соболезнования народу Испании в связи с терактом в Барселоне, передает rus.err.ee.

"Я резко осуждаю это зверское нападение на все наши общие ценности", — сказал Ратас.

"Выражаю искреннее сочувствие всем пострадавшим, близким погибших и всему испанскому народу", — добавил он.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер также осудил теракт в Барселоне. "Резко осуждаем это зверское нападение. Таким бесчеловечным нападениям нет места в нашем мире, — сказал министр. — Выражаю искреннее сочувствие семьям и близким пострадавших при нападении, а также всему испанскому народу".