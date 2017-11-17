Ратас и Каллас схлестнулись в споре. ”Мне не стыдно за то, что мы повышаем доходы большинства жителей Эстонии”

На днях член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас в своем блоге подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом, которому, по ее мнению, должно быть стыдно за происходящее.

Каллас отметила, что если ранее она постоянно слышала за рубежом похвалу в адрес простой и понятной налоговой системы Эстонии, то с нового года на это рассчитывать не приходится.

”Ясно одно: наша налоговая система из-за действий правительства больше не такая простая и ясная. К сожалению, повода для гордости больше нет”, — написала она и привела список тех, кто, по ее подсчетам, не выиграет в результате грядущих налоговых изменений. ”Работающие пенсионеры; медсестры и все те, чья оплата труда зависит от отработанных часов; люди с несколькими источниками доходов; все, кто получает больше 2100 евро; фирмы, которые до этого сами справлялись с бухгалтерией, а теперь будут вынуждены обращаться к профессионалам; пенсионеры, которым вместо действовавшего ранее автоматического освобождения от подоходного налога придется писать соответствующее заявление; государство, которое будет вынуждено нанять еще больше чиновников и которое в связи с изменчивостью системы на самом деле не знает, сколько поступит налогов и сколько будет необходимо вернуть людям”, — перечислила Каллас.

Юри Ратас в ответ на критику заверил, что налоговые изменения не приведут к усложнению вычисления подоходного налога. ”Главной задачей налоговой политики правительства ни в коем случае не является погоня за внешней простотой. Четкой задачей налоговой политики правительства является существенное повышение качества жизни работающих людей и пожилых”, — сказал Ратас.

”Дорогая Кая, я прочитал твой пост с упреками и удивился. Например, ты предъявляешь правительству, что из-за налоговой реформы расчет подоходного налога станет сложнее. Это странное утверждение, поскольку мы живем в дигитальном государстве, в котором расчеты налогов уже не ведутся при помощи ручки и бумаги. Для этого существуют онлайн-калькуляторы и другие ИТ-решения”, — отметил Ратас.

”Как известно, от налоговых изменений выиграют люди, зарабатывающие менее 1776 евро в месяц. Более зажиточное меньшинство будет платить на 1-36 евро подоходного налога больше. Это исходящая из солидарности европейская налоговая система, в которой действует принцип, что люди с более высоким доходом вносят в общество более высокий вклад”, — отметил он.

Ратас подчеркнул, что в результате налоговой политики правительства три четверти жителей Эстонии выиграют в месяц до 64 евро: ”И для меня это намного важнее, чем зарубежная похвала за ”простую и ясную” налоговую систему”.