Ратас: ход дальнейших переговоров по Брекситу зависит от уважения к достигнутым ранее соглашениям

По словам премьер-министра Юри Ратаса, сегодня Европейский союз и Соединенное королевство сделали значительный шаг вперед в части преодоления неопределенности, последовавшей за референдумом по Брекситу, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Я рад, что в переговорах по Брекситу мы движемся к следующему этапу, на котором приступим к переговорам с Соединенным королевством на темы торговли, воздушного сообщения, рыбного хозяйства, сотрудничества в области юстиции, оборонной политики и по прочим вопросам”, — заявил Ратас. ”Не скрою, что дальнейшие переговоры будут непростыми. Сегодняшние отношения между Европейским союзом и Соединенным королевством строились в течение 44 лет, и наши жизни тесно переплелись. Новые же отношения придется возводить всего за несколько лет. Тем нужнее переходный период, который, как можно надеяться, обеспечит учреждениям и предприятиям как Европейского союза, так и Соединенного королевства, более мягкую посадку”, — добавил премьер-министр.

По оценке Ратаса, возглавляющий переговоры со стороны Европейской комиссии Мишель Барнье вместе со своей командой проделал заслуживающую благодарности работу по защите интересов Европейского союза, и Эстония может быть вполне довольна результатом переговоров, достигнутым до сих пор.

”Около 10 000 проживающих в Соединенном королевстве граждан Эстонии обрели уверенность, что их жизнь будет идти по-прежнему. Людям будут гарантированы те же права, что они имеют сегодня в качестве граждан Европейского союза в Соединенном королевстве, в том числе в части социальных пособий и пенсий. И всё же мы имеем дело только с джентльменским соглашением, которому необходимо придать форму обязательного к исполнению договора. Последующие переговоры зависят и от того, насколько будут соблюдаться соглашения, достигнутые на первом этапе”, — констатировал Ратас.

Проходившая вчера и сегодня встреча Совета ЕС, то есть глав европейских государств и правительств, стала последней за период председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Наиболее продолжительным и непростым стало обсуждение миграционной политики, точнее политики предоставления убежища.

”Для того, чтобы надежда на достижение договоренностей и решений существовала в принципе, необходимо говорить откровенно, даже если это неприятно. Откровенно говоря, в Европейском союзе сегодня нет единства во мнении в отношении того, как перемещать беженцев. По моему мнению, вчерашняя горячая дискуссия и, безусловно, все последующие, являются хорошей предпосылкой к тому, чтобы летом будущего года мы пришли к решению”, — сказал Ратас. Премьер-министр добавил, что прежняя миграционная политика всё же, по его оценке, была результативной, поскольку внешняя граница Европейского союза стала гораздо надежнее, сотрудничество со странами — источниками миграции и государствами, играющими роль транзитных для беженцев, улучшилось, и перемещение беженцев реально происходило. ”Кризис миграции снова стал контролируемым управлением миграцией”, — отметил Ратас.

Лидеры 27 стран-членов Европейского союза сегодня приступили также к обсуждению будущего единой валюты Европейского союза евро, а также экономического и валютного союза, которое продолжится и в будущем году. ”Поддержание конкурентоспособности и гибкости своей экономики должно входить в сферу интересов и ответственности каждого государства. Этого не заменит ни рост совместной ответственности стран еврозоны, ни чрезвычайные кризисные меры Европейского центрального банка. Эстония всегда подчеркивала, что установленные правила работы экономического и валютного союза необходимо соблюдать, что структура валютного союза нуждается в укреплении. Дальнейшие дискуссии необходимы, и Эстония будет участвовать в них конструктивно и открыто”, — сказал Ратас.

Премьер-министр встретился сегодня также со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым, который в новый год примет от Эстонии эстафету председательства. Заодно Ратас выразил благодарность всем своим коллегам по Европейскому союзу, представителям Совета Европейского союза, Европейской комиссии и Европейского парламента, а также всем чиновникам и журналистам, способствовавшим успеху председательства Эстонии.