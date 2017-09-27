Ратас: государство обеспечит пособием ликвидаторов чернобыльской аварии из числа лиц без гражданства

Правительство сегодня одобрило и передало на рассмотрение в парламент поправки к ”Закону о социальном обеспечении”, которые гарантируют социальное пособие в 230 евро ликвидаторам чернобыльской аварии, относящимся к числу лиц без гражданства. Пособие для лиц, репрессированных оккупационными режимами, согласно поправкам, повысится со 192 до 230 евро, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Это знаковое решение, которое устраняет несправедливость в отношении тех жителей Эстонии, которые в свое время были принудительно посланы ликвидировать чернобыльскую атомную катастрофу, а сегодня не имеют гражданства”, — заявил премьер-министр Юри Ратас.

”Тем не имеющим гражданства людям, которые участвовали в ликвидации атомной катастрофы и были посланы в Чернобыль из Эстонии, на основании Закона о социальном обеспечении будут платить пособие для компенсации расходов на восстановление здоровья в размере 230 евро, -уточнил Ратас. — Эта поправка касается 1400 человек”.

Пособие репрессированным гражданам Эстонии и тем эстонским гражданам, кого принудительно послали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, также вырастет со 192 до 230 евро. Из Эстонии ликвидировать последствия чернобыльской аварии в свое время были посланы более 4500 человек.

Дмитриев: все чернобыльцы заслуживают равного обращения

По словам члена социальной комиссии Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, правительство наконец-то решило поставить точку и прекратить дискриминировать ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, на что у Партии реформ не хватило ни желания, ни духу. Коалиция достигла принципиального соглашения по этому вопросу и уже со следующего года ликвидаторы из числа людей без гражданства и лиц, получивших гражданство по натурализации, смогут рассчитывать на денежное пособие, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Дмитриев отметил, что, находясь в оппозиции, Центристская партия неоднократно подавала на рассмотрение законопроект, благодаря которому все ветераны, участвовавшие в 1986 году в ликвидации последствий катастрофы на АЭС, могли бы получать от государства пособие, но правительство реформистов не считало это задачей первостепенной важности. Сегодня, когда центристы возглавляют правительство, удалось устранить эту несправедливую ситуацию. ”Этих людей и так осталось уже не много и с каждым годом их становится все меньше, поэтому крайне важно, чтобы они могли получать качественное лечение. Сегодня коалиция приняла решение, согласно которому все жители Эстонии, в том числе лица без гражданства и натурализованные граждане, которые были задействованы в работе по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, будут уравнены в правах и смогут получать компенсацию”, — отметил член социальной комиссии Дмитрий Дмитриев.

По словам депутата, соответствующие поправки к Закону о социальном обеспечении уже подготовлены и, согласно изменениям, почти 1400 серопаспортников и натурализованных граждан, задействованных в ликвидации аварии, будут наравне с другими получать заслуженное пособие. ”Я рад, что долгие годы работы принесли свои плоды. Более того, согласно решению, вырастет и сама сумма пособия. Вместо нынешних 192 евро, все чернобыльцы будут получать 230 евро один раз в год на покрытие медицинских расходов, связанных с восстановлением здоровья из-за последствий радиационного облучения”, — отметил Дмитриев, добавив, что сегодняшним решением правительство сделало еще один шаг навстречу равному и справедливому отношению ко всем жителям Эстонии.