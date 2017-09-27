Ратас: государство обеспечит пособием ликвидаторов чернобыльской аварии из числа лиц без гражданства

Правительство сегодня одобрило и передало на рассмотрение в парламент поправки к ”Закону о социальном обеспечении”, которые гарантируют социальное пособие в 230 евро ликвидаторам чернобыльской аварии, относящимся к числу лиц без гражданства. Пособие для лиц, репрессированных оккупационными режимами, согласно поправкам, повысится со 192 до 230 евро, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Это знаковое решение, которое устраняет несправедливость в отношении тех жителей Эстонии, которые в свое время были принудительно посланы ликвидировать чернобыльскую атомную катастрофу, а сегодня не имеют гражданства”, — заявил премьер-министр Юри Ратас.

”Тем не имеющим гражданства людям, которые участвовали в ликвидации атомной катастрофы и были посланы в Чернобыль из Эстонии, на основании Закона о социальном обеспечении будут платить пособие для компенсации расходов на восстановление здоровья в размере 230 евро, -уточнил Ратас. — Эта поправка касается 1400 человек”.

Пособие репрессированным гражданам Эстонии и тем эстонским гражданам, кого принудительно послали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, также вырастет со 192 до 230 евро. Из Эстонии ликвидировать последствия чернобыльской аварии в свое время были посланы более 4500 человек.

Дмитриев: все чернобыльцы заслуживают равного обращения

По словам члена социальной комиссии Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, правительство наконец-то решило поставить точку и прекратить дискриминировать ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, на что у Партии реформ не хватило ни желания, ни духу, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Дмитриев отметил, что, находясь в оппозиции, Центристская партия неоднократно подавала на рассмотрение законопроект, благодаря которому все ветераны, участвовавшие в 1986 году в ликвидации последствий катастрофы на АЭС, могли бы получать от государства пособие, но правительство реформистов не считало это задачей первостепенной важности. Сегодня, когда центристы возглавляют правительство, удалось устранить эту несправедливую ситуацию. ”Этих людей и так осталось уже не много и с каждым годом их становится все меньше, поэтому крайне важно, чтобы они могли получать качественное лечение. Сегодня коалиция приняла решение, согласно которому все жители Эстонии, в том числе лица без гражданства и натурализованные граждане, которые были задействованы в работе по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, будут уравнены в правах и смогут получать компенсацию”, — отметил член социальной комиссии Дмитрий Дмитриев.

По словам депутата, соответствующие поправки к Закону о социальном обеспечении уже подготовлены и, согласно изменениям, почти 1400 серопаспортников и натурализованных граждан, задействованных в ликвидации аварии, будут наравне с другими получать заслуженное пособие. ”Я рад, что долгие годы работы принесли свои плоды. Более того, согласно решению, вырастет и сама сумма пособия. Вместо нынешних 192 евро, все чернобыльцы будут получать 230 евро один раз в год на покрытие медицинских расходов, связанных с восстановлением здоровья из-за последствий радиационного облучения”, — отметил Дмитриев, добавив, что сегодняшним решением правительство сделало еще один шаг навстречу равному и справедливому отношению ко всем жителям Эстонии.

Яна Тоом: как только Рийгикогу примет поправки по чернобыльцам, я отзову свою петицию



Депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что отзовет поданную 22 июня в Комитет по петициям ЕП петицию о нарушении прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, как только Рийгикогу примет поправки, одобренные сегодня правительством, значится в пресс-релизе эстонского бюро Яны Тоом.

Яна Тоом неоднократно обращала внимание властей страны на то, что в Эстонии проблема равной поддержки всех ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС уже много лет не находит решения. ”Поэтому считаю, что самое время расшевелить наши власти через Европу, попросив Европарламент изучить вопрос дискриминации ликвидаторов, не получающих никакой финансовой поддержки в нашей стране только из-за своего гражданства”, — отметила Тоом этим летом.

И вот лед тронулся — правительство нашло возможность внести в закон необходимые поправки. ”Я довольна, что реализован еще один пункт коалиционного соглашения, о котором мы договорились в ноябре, и надеюсь, что здравый смысл возобладает и в Рийгикогу, где поправки будут утверждены. Как только это произойдет, я отзову свою петицию. Отзывать очень приятно, хотя еще приятнее — не иметь повода подобные петиции подавать”, — сказала Яна Тоом.

Осиновский: ветераны Чернобыля с серыми паспортами должны получать пособие от государства

”Я рад, что нынешнее правительство договорилось о том, чтобы начать выплачивать с 1 января следующего года пособие и тем ветеранам Чернобыля, которые не являются гражданами Эстонии по рождению”, — так Евгений Осиновский прокомментировал сегодняшнее заседание правительства, на котором были одобрены поправки к Закону о социальном обеспечении, сказано в пресс-релизе Социал-демократической партии.

”То, что государство при выплате пособий ветеранам Чернобыля различало граждан по рождению, граждан по натурализации и серопаспортников — это очередной пример неравенства в нашей стране. Рисковали своим здоровьем все одинаково, и гражданство здесь не при чем”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Если Рийгикогу одобрит законопроект, то ежегодное государственное пособие размером в 230 евро будет выплачиваться ветеранам Чернобыля уже со следующего года.