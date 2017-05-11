Ратас: государство хочет сделать все возможное, чтобы беженцы могли внести свой вклад в его благополучие

Если раньше чиновники считали, что для помощи в трудоустройстве беженцев какие-то особые методы не нужны, то теперь есть мнение, что беженцам все же нужна большая поддержка. В связи с этим Касса страхования от безработицы готовит новый пакет услуг ”Мое первое рабочее место в Эстонии”.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас:

”Прежде всего, речь не идет о том, чтобы поддерживать наших собственных жителей меньше, чем тех, кто приезжает сюда, спасаясь от ужасов войны.

Мы всегда выступали за то, чтобы проводить тщательные интервью с соискателями убежища и только потом решать, что мы хотим принять здесь ту или иную семью. Если люди действительно хотят приехать сюда, работать, согласны изучать язык, культуру, у них должна быть возможность устроить детей в школу или детский сад, и сами они не должны просто сидеть дома.

Конечно, необходим механизм поддержки таких людей в поиске работы, ведь им и так мешает языковой барьер, культурные различия.

Государство хочет сделать все возможное для того, чтобы эти люди могли здесь работать и вносить свой вклад в благополучие страны”.