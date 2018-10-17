Ратас: государства должны эффективнее использовать возможности искусственного интеллекта и экономики данных

По словам премьер-министра Юри Ратаса, государствам следует эффективнее использовать возможности искусственного интеллекта и экономики данных, в том числе на международном уровне. ”Роль искусственного интеллекта в трансграничной торговле и особенно в области экспорта услуг постоянно растет, это позволяет нам уже сегодня точнее отслеживать многие текущие процессы, — сказал Юри Ратас. — Ясно, что развитие искусственного интеллекта невозможно без доступа к большим данным. В то же время при обработке данных нам необходимо гарантировать их защиту и неприкосновенность частной жизни”.

Ратас отметил, что и Европа в целом должна научиться эффективнее использовать потенциал экономики данных. ”Свободное движение потоков данных должно стать пятой основной свободой европейцев. Мы должны совместными усилиями преодолевать преграды, которые стоят на пути использования искусственного интеллекта и движения данных, и решать сопутствующие проблемы”, — заявил премьер-министр. Использование данных для улучшения качества услуг становится все более актуальной темой как для Европы, так и для всего мира. Например, Европейский союз готовит программу цифровой Европы на период с 2021 по 2027 год с планируемым объемом в девять миллиардов евро.