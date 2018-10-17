Ратас: государства должны эффективнее использовать возможности искусственного интеллекта и экономики данных

Премьeр-министр Юри Ратас и министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист обсудили во вторник с руководителями делегаций стран-участниц Tallinn Digital Summit 2018 тему развития искусственного интеллекта и торговли данными, сообщает коммуникационное бюро правительства.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, государствам следует эффективнее использовать возможности искусственного интеллекта и экономики данных, в том числе на международном уровне. ”Роль искусственного интеллекта в трансграничной торговле и особенно в области экспорта услуг постоянно растет, это позволяет нам уже сегодня точнее отслеживать многие текущие процессы, — сказал Юри Ратас. — Ясно, что развитие искусственного интеллекта невозможно без доступа к большим данным. В то же время при обработке данных нам необходимо гарантировать их защиту и неприкосновенность частной жизни”.
Ратас отметил, что и Европа в целом должна научиться эффективнее использовать потенциал экономики данных. ”Свободное движение потоков данных должно стать пятой основной свободой европейцев. Мы должны совместными усилиями преодолевать преграды, которые стоят на пути использования искусственного интеллекта и движения данных, и решать сопутствующие проблемы”, — заявил премьер-министр. Использование данных для улучшения качества услуг становится все более актуальной темой как для Европы, так и для всего мира. Например, Европейский союз готовит программу цифровой Европы на период с 2021 по 2027 год с планируемым объемом в девять миллиардов евро.
По словам министра предпринимательства и информационных технологий Рене Таммиста, как в Эстонии, так и в Европе достаточно потенциала для лучшего использования данных, и целью должно быть как повторное использование и распространение уже собранных данных, так и более широкое использование открытых данных, в том числе путем объединения информационных систем. ”Чем больше данных мы сможем использовать для анализа и прогнозирования, тем больше пользы нам будет от искусственного интеллекта. Потенциал развития и использования основанных на искусственном интеллекте решений во благо общества очень велик, хотя бы, например, для предотвращения несчастных случаев на дорогах или профилактики заболеваний”, — пояснил Таммист.
Заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип представил на встрече обзор того, куда движется Европа в таких вопросах как цифровой внутренний рынок, свободное движение данных и торговля ими. Во время обсуждения торговли данными, руководителям делегации представил доклад научный сотрудник аналитического центра European Centre for International Political Economy Хосук Ли-Макияма.