Ратас: главной задачей Эстонии во время председательства будет сохранение сильного и единого ЕС

Премьер-министр Юри Ратас сегодня представил в Рийгикогу обзор приоритетов и целей председательства Эстонии в Совете Европейского союза. По словам премьер-министра, главной задачей во время председательства Эстонии станет сохранение сильного и единого Европейского союза, а также забота о том, чтобы никто не чувствовал себя брошенным или отверженным.

”Единство и сплоченные действия — это не лозунг; его недостаточно провозгласить. Единство требует работы, компромиссов, доброй воли, порой даже нужно переступить свою гордость или провести трудную разъяснительную работу”, — сказал премьер-министра Ратас. ”Именно в поиске общего и точки равновесия заключается роль председателя — справедливо уравновешивать новое и традиционное, рискованное и безопасное, экономическое, социальное и окружающую среду, большое и маленькое, север и юг, восток и запад”.

По словам Ратаса, Европе не просто должна быть единой — мы сами желаем того же. ”К огорчению циников, популистов и предсказателей Судного дня Европа по-прежнему в добром здравии. Последующий после референдума в Великобритании шок и внутреннее созерцание привели сначала к Братиславскому саммиту, а затем и к Римской декларации. Процесс нового поиска показал, насколько прочен европейский фундамент и желание сотрудничать”.

”Я горжусь тем, как родилась Римская декларация, и тем, что в ней написано. Это заявление от союза, который не боится быть открытым миру и стремится сохранить и развивать достигнутое”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, в этом документе, направляющем Европу в будущее, обозначены самые значимые моменты: безопасность, защищенность и важность соседства; необходимость до конца построить европейское экономическое пространство вместе с необходимыми соединениями; смелость принимать вызовы, обусловленные быстрыми технологическими изменениями.

”Проверкой нашего единства и решимости является то, как мы сможем претворить в жизнь сказанное”, — сказал Ратас. ”Председательство Эстонии является частью длиного пути, и наши четыре приоритета навеяны духом Братиславы и Рима. Наши главные принципы: Европа с открытой и инновационной экономикой; безопасная и защищенная Европа; цифровая Европа и свободный обмен данными; вовлекающая и устойчивая Европа”.

Премьер-министр отметил, что основные темы нашего председательства синхронны с Братиславской дорожной картой и Римской декларацией. ”Это не означает, что Эстония перенимает только то, чем ЕС уже занимается. Это означает, что ЕС уже многие годы занимается важными для Эстонии темами. Часто у нас самих было большая роль в том, чтобы вынести эти темы на обсуждение — Римская декларация является не первым и не последним документом Европейского союза, в котором можно найти эстонский след”, — сказал Ратас.