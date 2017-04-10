Ратас: гендерное неравенство в зарплатах – серьезная общественная проблема

Сегодня, в День равной зарплаты, премьер-министр Ратас заявил, что наше общество должно воспринимать гендерное различие в зарплатах как серьезную проблему и предпринимать четкие шаги в ее решении.

”Гендерное различие в зарплатах является для Эстонии важной общественной проблемой, которая требует еще большего, чем прежде, внимания, и четких методов в борьбе с неравенством. По данным Eurostat мы по статистике различия в зарплатах со своим показателем в 26,9% являемся беспрецедентными лидерами в Европе, и такая ситуация остается неизменной уже много лет. Наш посыл при этом должен быть единым и ясным: женщины и мужчины должны получать за одинаковую работу одинаковую плату”, — пояснил премьер-министр Юри Ратас.

”Различие в зарплатах проявляется не только раз в месяц, в день зарплаты, с этим связан целый ряд негативных факторов, которые в более широком плане оказывают влияние на общество и неравенство. Различие в зарплатах переносится с трудоспособного возраста на пенсионный, более низкие зарплаты женщин влияют на повседневную жизнь и будущее воспитываемых ими детей, разница в доходах ставит женщин в экономическую зависимость в близких отношениях”, — сказал Ратас, добавив, что для повышения чувства безопасности общества и равенства в нем мы должны прекратить неравное обращение с женщинами.

”Находящееся сейчас в должности правительство в своей программе четко заявляло, что мы будем заниматься уменьшением гендерного разрыва зарплат, повысим долю женщин в госуправлении и будем способствовать сбалансированным избирательным спискам”, — сказал Ратас. По словам премьер-министра, способствующими сокращению разрыва зарплат мероприятиями являются, например, вклад в службу помощи женщинам и жертвам насилия, в борьбу с насилием против женщин и семейным насилием, а также создание более гибкой системы родительских отпусков и компенсаций и улучшение доступности мест в детских садах.

”Это все те меры, которые в отдаленной перспективе будут способствовать уменьшению разницы зарплат, но, помимо изменений в законодательстве, нам прежде всего нужно изменение в позиции общества”, — отметил премьер-министр.