25.03.2017, 18:10

Ратас: Евросоюз дал нам больше, чем мы ежедневно замечаем

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rus.delfi.ee
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Ратас: Евросоюз дал нам больше, чем мы ежедневно замечаем
Foto: Ave Tampere, valitsuse kommunikatsioonibüroo

Сегодня, в день 60-й годовщины со дня подписания Римского договора, 27 лидеров стран Евросоюза и руководители институтов ЕС подписали Римскую декларацию.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, этот шаг однозначно подтверждает стремление сохранить сильную, единую и стабильную Европу для последующих поколений.

Европейский союз дал жителям нашей страны и всему миру больше, чем мы ежедневно замечаем. Обеспечение мира и безопасности, свобода передвижения людей и все более тесное экономическое сотрудничество — это крупные достижения, которые нельзя воспринимать как должное”, — сказал премьер-министр Ратас.

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