Ратас эстонским солдатам в Мали: участвуя в международных операциях вдали от дома, вы таким образом ежедневно защищаете Эстонию

Помимо Франции, Эстония сотрудничает в Мали с Великобританией, Финляндией, Швецией, Латвией и Литвой.
”Бархан” является крупнейшей военной операцией Франции, в которой задействовано 4500 военнослужащих. В январе этого года Франция предложила Эстонии принять участие в операции ”Бархан”. Рийгикогу одобрило это участие в начале нынешнего лета, когда Мали представила Эстонии приглашение для участи в операции.
Начиная с августа 48 эстонских военнослужащих защищают базу Гао, патрулируют ее окрестности, в их задачи входит также быстрое реагирование на кризисные ситуации. Целью операции является оказание помощи властям Мали в обеспечении стабильности и контроля над ситуацией в своем государстве. Сейчас Мали с неконтролируемыми границами представляет собой коридор как для террористов, так и для экономических беженцев на пути в Европейский союз.
Кроме того, в миротворческой миссии ООН "Минусма" участвует трое эстонских штабных офицеров, в инструкторской миссии Европейского союза задействовано четыре инструктора и штабных офицера, а в составе гражданской миссии ЕС EUCAP Sahel Mali работает специалист по правам человека и гендерному равноправию. Всего в Мали Эстония представлена 56 экспертами, каждый из которых в своей области помогает восстановлению стабильности и развитию государства.