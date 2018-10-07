Ратас эстонским солдатам в Мали: участвуя в международных операциях вдали от дома, вы таким образом ежедневно защищаете Эстонию

”В мире неспокойно. Участвуя в международных операциях вдали от дома, наши войска таким образом ежедневно защищают Эстонию и своих близких. Мы не допустим того, чтобы террор в Мали дал ростки, вырос и добрался до нас”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, государствам не легко даются решения об отправке своих войск зарубеж, особенно в такие сложные условия, как в Мали. ”Работа наших военнослужащих показывает, что для Эстонии важна безопасность всех наших друзей и союзников. В том числе Франции, военнослужащие которой принимают участие в боевой группе НАТО в Тапа и в охране воздушного пространства стран Балтии в Эмари. Нам можно доверять и на нас можно положиться”, — отметил Ратас.

"Я также благодарю близких участвующих в зарубежных операциях военнослужащих, чья поддержка неоценима", — добавил премьер-министр.