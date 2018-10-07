07.10.2018, 17:12

Ратас эстонским солдатам в Мали: участвуя в международных операциях вдали от дома, вы таким образом ежедневно защищаете Эстонию

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rus.delfi.ee
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Ратас эстонским солдатам в Мали: участвуя в международных операциях вдали от дома, вы таким образом ежедневно защищаете Эстонию
Foto: Triin Oppi (Riigikantselei)

Премьер-министр Юри Ратас и командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас вчера в Гао на севере Мали выразили признательность за профессионализм эстонским военнослужащим, участвующим во французской военной операции ”Бархан”.

”В мире неспокойно. Участвуя в международных операциях вдали от дома, наши войска таким образом ежедневно защищают Эстонию и своих близких. Мы не допустим того, чтобы террор в Мали дал ростки, вырос и добрался до нас”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, государствам не легко даются решения об отправке своих войск зарубеж, особенно в такие сложные условия, как в Мали. ”Работа наших военнослужащих показывает, что для Эстонии важна безопасность всех наших друзей и союзников. В том числе Франции, военнослужащие которой принимают участие в боевой группе НАТО в Тапа и в охране воздушного пространства стран Балтии в Эмари. Нам можно доверять и на нас можно положиться”, — отметил Ратас.

"Я также благодарю близких участвующих в зарубежных операциях военнослужащих, чья поддержка неоценима", — добавил премьер-министр.

Помимо Франции, Эстония сотрудничает в Мали с Великобританией, Финляндией, Швецией, Латвией и Литвой.

”Бархан” является крупнейшей военной операцией Франции, в которой задействовано 4500 военнослужащих. В январе этого года Франция предложила Эстонии принять участие в операции ”Бархан”. Рийгикогу одобрило это участие в начале нынешнего лета, когда Мали представила Эстонии приглашение для участи в операции.

Начиная с августа 48 эстонских военнослужащих защищают базу Гао, патрулируют ее окрестности, в их задачи входит также быстрое реагирование на кризисные ситуации. Целью операции является оказание помощи властям Мали в обеспечении стабильности и контроля над ситуацией в своем государстве. Сейчас Мали с неконтролируемыми границами представляет собой коридор как для террористов, так и для экономических беженцев на пути в Европейский союз.

Кроме того, в миротворческой миссии ООН "Минусма" участвует трое эстонских штабных офицеров, в инструкторской миссии Европейского союза задействовано четыре инструктора и штабных офицера, а в составе гражданской миссии ЕС EUCAP Sahel Mali работает специалист по правам человека и гендерному равноправию. Всего в Мали Эстония представлена 56 экспертами, каждый из которых в своей области помогает восстановлению стабильности и развитию государства.

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