Ратас: Эстония желает с помощью председательства укрепить единство Европы

На встрече с президентом и руководителями фракций Европейского парламента премьер-министр Юри Ратас и члены правительства обсудили приоритеты председательства Эстонии в ЕС и сотрудничество во втором полугодии.

”Одной из общих целей председательства Эстонии является сохранение и укрепление единства Европейского союза”, — сказал Ратас. Премьер-министр также отметил, что роль Эстонии как председателя — поиск равновесия между существующими в Европе различными мнениями, традициями и интересами. ”Пробным камнем нашего единства и решимости является именно то, как мы можем реализовывать общие цели”, — добавил он.

На встрече с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и руководителями фракций Европейского парламента Ратас представил четыре приоритета председательства Эстонии: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, свободный обмен данными и цифровая Европа, вовлекающая и жизнеспособная Европа.

”Цифровая Европа, которая является одним из приоритетов Эстонии, означает решения, касающиеся нашей повседневной жизни”, — отметил премьер-министр. ”Общий цифровой рынок может принести экономике Европы 400 миллионов евро и создать тысячи новых рабочих мест. Европа в этом вопросе должна действовать быстро, чтобы не отстать от других”.

По словам Ратаса, Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы найти сбалансированные решения, например, в вопросах миграции, климата и энергии, а также в банковской сфере, в которой во время председательства Эстонии будут обсуждаться объемные пакеты проектов.

Эстония будет страной-председателем Совета Европейского союза с 1 июля до 31 декабря. В обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета Европейского союза и деятельности рабочих групп: составление повесток дня, руководство заседаниями и встречами, выяснение общих позиций в ходе обсуждений.