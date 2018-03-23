Ратас: Эстония рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов

Некоторые страны ЕС рассматривают вопрос о высылке из страны российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал Delfi, что этот вопрос действительно рассматривает эстонская сторона.

Какие политические шаги будут сделаны, выяснится в субботу.

Ратас подтвердил Delfi, что Эстония рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов из страны.

"Мы проконсультируемся и обсудим это с другими государствами. Решение будет в субботу", — сказал Ратас и добавил, что единой позиции со всеми странами ЕС по этому вопросу достичь пока не удалось.

Ратас отметил, что "дело Скрипаля" — очень серьезный случай. Премьер выразил надежду, что все 27 стран ЕС будут солидарны с Великобританией.