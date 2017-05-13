Ратас: Эстония поддерживает стремление Грузии к интеграции с ЕС

Премьер-министр Юри Ратас встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Темой встречи были двусторонние отношения между государствами, сотрудничество в международных организациях, Восточное партнерство и ситуация на оккупированных территориях, значится в пресс-релизе.

”Двусторонние отношения между Эстонией и Грузией очень хорошие — в июне исполнится 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами”, — сказал премьер-министр Ратас. ”Эстония решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы не должны забывать, что значительная часть Грузии по-прежнему оккупирована Россией”.

”Ситуация в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа требует постоянного внимания со стороны международного сообщества. Нерешенные конфликты не могут оставаться в тени новых кризисов”, — сказал премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что Эстония поддерживает стремление Грузии к евроатлантической интеграции. ”Я рад, что Грузии недавно был предоставлен безвизовый режим с Европейским союзом. Это важное достижение грузинского правительства и народа”, — сказал Ратас.

Говоря о программе Восточного партнерства, Ратас отметил, что Грузия является примером ее успеха . ”Восточное партнерство является для нас важным приоритетом во время председательства в Совете Европейского союза, кроме того, в ноябре состоится саммит Восточного партнерства. Мы высоко оцениваем работу Грузии по проведению реформ и реализации Соглашения об ассоциации”, — сказал Ратас. ”Я призываю Грузию еще шире пользоваться индивидуальными решениями Эстонского центра Восточного партнерства для продвижения реформ”.

По словам премьер-министра Ратаса, сотрудничество Эстонии и Грузии является существенным дополнением к сотрудничеству на уровне Европейского Союза также в области безопасности, образования и электронного управления. ”В экономической сфере наши отношения обладают потенциалом для роста, и мы должны совместно прикладывать усилия, чтобы стимулировать рост товарообмена и инвестиций”, — сказал Ратас.