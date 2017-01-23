Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, в ходе сегодняшней встречи с президентом Украины Петром Порошенко, неизменную и всестороннюю поддержку Эстонией Украины.

”Мы не должны ни в коем случае забывать и воспринимать как само собой разумеющееся, что здесь, в Европе, третий год идут военные действия, в результате которых убиты и ранены тысячи людей. Мы должны понимать, что в узком смысле это препятствует нормальному экономическому развитию Украины, а в более широком представляет угрозу безопасности и стабильности в Европе”, — сказал премьер-министр Юри Ратас прибывшему в Эстонию с визитом президенту Украины Петру Порошенко.

По словам Юри Ратаса, Европейский союз продемонстрировал единство и твердость своей позиции в отношении российской агрессии — Европа поддерживает суверенитет и восстановление территориальной целостности Украины — как через политику санкций, так и путем экономической поддержки Украины.

”Конфликт должен найти скорейшее и мирное разрешение. Как страна, которой предстоит председательство в ЕС, Эстония обязана будет отстаивать именно такую позицию. Могу вас заверить, что Украина не одинока”, — отметил Ратас.

В ходе встречи Ратас подчеркнул, что успех от реформ и борьбы с коррупцией напрямую влияют не только на экономику, деловой климат и зарубежные инвестиции, но и на сплоченность всего украинского общества и государственную безопасность.

Премьер-министр также заверил президента Порошенко в том, что Украина может рассчитывать на твердую поддержку в вопросе безвизового режима и вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.