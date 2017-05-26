Ратас: Эстония намерена направить дополнительных военных специалистов в Ирак

Эстония полностью поддерживает укрепление роли НАТО в коалиции по борьбе с ИГИЛ и намерена в ближайшем будущем намерена увеличить группу своих военных специалистов в Ираке, заявил премьер-министр Юри Ратас по итогам состоявшейся в четверг в Брюсселе встречи лидеров стран НАТО, передает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

По словам Ратаса, он приветствует решение стран НАТО присоединится к коалиции, возглавляемой США, и Эстония — с одобрения Рийгикогу — в ближайшем будущем намерена увеличить группу своих военных специалистов в Ираке.

Кроме того, по словам премьер-министра, Эстония по просьбе союзников также готова рассмотреть и свое более широкое участие в операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая США коалиция проводит против против группировки "Исламское государство".

Как подчеркнул Ратас, безопасность для Эстонии не является чем-то само собой разумеющимся, и для ее поддержания необходимо ежедневно прилагать усилия. В связи с этим Эстония продолжит тратить на оборону 2% национального ВВП.

По словам Ратаса, он во время саммита в Брюсселе побеседовал с президентом США Дональдом Трампом, упомянув вклад Эстонии в оборонные расходы альянса.

"Я сказал, что Эстония оказывает сильную поддержку НАТО, я благодарен за поддержку Эстонии со стороны США и что Эстония является страной, которая вкладывает 2,17% (ВВП в военные расходы)", — сказал премьер-министр в интервью ERR.