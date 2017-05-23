Ратас: Эстония и Словения являются единомышленниками в цифровых вопросах ЕС

Премьер-министр Юри Ратас встретился в Любляне с премьер-министром Словении Цераром. Целью встречи было ознакомление с приоритетами председательства Эстонии в Совете Европейского союза и обмен информацией по важным актуальным темам в Европейском союзе и мире. На встрече также поднималась тема двусторонних отношений между Эстонией и Словенией.

”Для Эстонии Словения является близким партнером, несмотря на географическую удаленность наших стран, — сказал премьер-министр Ратас. — Потенциал укрепления сотрудничества особенно велик в сфере ИКТ, и в этом наши интересы в Европейском союзе совпадают”. Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что Словения является конструктивным партнером в развитии наших ключевых цифровых тем.

Кроме приоритетов во время председательства Эстонии Ратас подчеркнул важность региона с точки зрения безопасности и стабильности Европы. ”Европейская перспектива для западно-балканских стран — это ключевой фактор безопасности, развития и стабильности в регионе. Мы надеемся однажды их увидеть членами Европейского союза, как и Словению”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра Ратаса, мир и среда безопасности вокруг нас тревожны, и ясно, что безопасность должна быть обеспечена нашими общими усилиями — будь то борьба с терроризмом или защита внешней границы Европейского союза. ”В сложное время мы отправили наших полицейских на границу Словении, теперь Словения решила отправить солдат в регион Балтии”, — привел пример Ратас.

Цель председательства Эстонии — строить и поддерживать Европу с открытой и инновационной экономикой, сохранить Европу безопасной, развивать цифровую Европу и свободный обмен данными, обеспечить вовлекающую и жизнеспособную деятельность ЕС. По словам премьер-министра, одной из важнейших задач Эстонии как председателя в Совете Европейского союза является сохранение Европейского союза единым и правомочным.

Обычно глава правительства будущей страны-председателя старается посетить как можно больше стран-членов Европейского союза, чтобы ознакомить с приоритетами и программой председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества. В ходе данного визита премьер-министр Ратас посетит Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию.