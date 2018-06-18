18.06.2018, 20:50

Ратас: Эстония и Молдова скоро запустят 10 совместных проектов по развитию

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rus.delfi.ee
EST
Ратас: Эстония и Молдова скоро запустят 10 совместных проектов по развитию
Фото: Юрген Рандма/Коммуникационное бюро правительства

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня в Кишиневе с руководством Республики Молдова и ознакомился с результатами эстонско-молдавского сотрудничества в сфере развития. Сейчас у Эстонии и Республики Молдова в работе 18 совместных проектов, скоро планируется запустить еще 10, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Я очень хорошо помню, насколько важны были для Эстонии поддержка и подбадривание, когда мы стремились стать членом Европейского союза. Хотя наша цель была ясна, а желание ее достигнуть — искренним, были и те, кто в нас сомневался. Поэтому мы понимаем ситуацию, в которой находится Республика Молдова, и всячески поддерживаем ее на пути в Европу”, — сказал Ратас, общаясь с премьер-министром Павлом Филипом, президентом Игорем Додоном, вице-премьером Юрием Лянкэ и председателем Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Молдова в течение последних лет провела в жизнь ряд реформ. ”Целью реформ, мер поддержки и помощи в развитии всегда является видимое и ощутимое повышение уровня жизни людей. Именно из этого исходит народ, определяя успешность правительства и испытывая гордость за свою страну”, — отметил Ратас.

Республика Молдова с 2006 года является одним из основных получателей эстонской помощи в развитии, приблизительный объем проектов в этой области составляет в 2016-2018 году до 3 миллионов евро. Совместные проекты касаются э-здоровья, доступности медицинской помощи, развития образования в сфере сексуального здоровья молодежи, профилактики и восстановительного лечения, а также помощи в развитии бизнеса молодежью и женщинами, борьбы с коррупцией и укрепления работы полиции и погранохраны. Также Эстония поддерживает Молдову через Эстонский центр Восточного партнерства, политику Восточного партнерства Европейского союза и другие международные программы.

Одним из крупнейших совместных проектов является поддержка работы молдавской больничной кассы, с которой Ратас познакомился в Кишиневе.

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Кроме того, Ратас встретился со студентами и академической общественностью в Молдавском государственном университете и выступил там с лекцией об интеграции Эстонии в Европейский союз. В ней Ратас упомянул свою речь годичной давности, в которой он представлял депутатам Европейского парламента цели Эстонии во время председательства в Совете ЕС и наше видение будущего Европы. ”Тогда, стоя на трибуне Европейского парламента, я подчеркнул, что однажды хочу увид еть здесь, в той же роли представителя страны-председателя, лидера Украины. Того же я желаю и Молдове!” — сказал Ратас.

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