Ратас: Эстония и Молдова скоро запустят 10 совместных проектов по развитию

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня в Кишиневе с руководством Республики Молдова и ознакомился с результатами эстонско-молдавского сотрудничества в сфере развития. Сейчас у Эстонии и Республики Молдова в работе 18 совместных проектов, скоро планируется запустить еще 10, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Я очень хорошо помню, насколько важны были для Эстонии поддержка и подбадривание, когда мы стремились стать членом Европейского союза. Хотя наша цель была ясна, а желание ее достигнуть — искренним, были и те, кто в нас сомневался. Поэтому мы понимаем ситуацию, в которой находится Республика Молдова, и всячески поддерживаем ее на пути в Европу”, — сказал Ратас, общаясь с премьер-министром Павлом Филипом, президентом Игорем Додоном, вице-премьером Юрием Лянкэ и председателем Демократической партии Владимиром Плахотнюком.
Молдова в течение последних лет провела в жизнь ряд реформ. ”Целью реформ, мер поддержки и помощи в развитии всегда является видимое и ощутимое повышение уровня жизни людей. Именно из этого исходит народ, определяя успешность правительства и испытывая гордость за свою страну”, — отметил Ратас.