Ратас: Эстония и Молдова скоро запустят 10 совместных проектов по развитию

Республика Молдова с 2006 года является одним из основных получателей эстонской помощи в развитии, приблизительный объем проектов в этой области составляет в 2016-2018 году до 3 миллионов евро. Совместные проекты касаются э-здоровья, доступности медицинской помощи, развития образования в сфере сексуального здоровья молодежи, профилактики и восстановительного лечения, а также помощи в развитии бизнеса молодежью и женщинами, борьбы с коррупцией и укрепления работы полиции и погранохраны. Также Эстония поддерживает Молдову через Эстонский центр Восточного партнерства, политику Восточного партнерства Европейского союза и другие международные программы.

Одним из крупнейших совместных проектов является поддержка работы молдавской больничной кассы, с которой Ратас познакомился в Кишиневе.

Кроме того, Ратас встретился со студентами и академической общественностью в Молдавском государственном университете и выступил там с лекцией об интеграции Эстонии в Европейский союз. В ней Ратас упомянул свою речь годичной давности, в которой он представлял депутатам Европейского парламента цели Эстонии во время председательства в Совете ЕС и наше видение будущего Европы. ”Тогда, стоя на трибуне Европейского парламента, я подчеркнул, что однажды хочу увид еть здесь, в той же роли представителя страны-председателя, лидера Украины. Того же я желаю и Молдове!” — сказал Ратас.