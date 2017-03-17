Ратас: Эстония и Люксембург — пионеры сотрудничества в цифровой сфере

На сегодняшней встрече премьер-министр Юри Ратас и глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе укрепление связей в цифровой сфере через совместные проекты, передает Коммуникационное бюро правительства.

”Эстония и Люксембург имеют много общего, например единое понимание по экономическим вопросам и сфере ИТ, — сказал премьер-министр Ратас. — Одним из основных приоритетов председательства Эстонии является цифровая Европа. Мы хотим поднять значимость цифрового аспекта почти во всех форматах Совета ЕС, чтобы развивать цифровой масштаб ЕС в целом. В этом вопросе Эстония видит в Люксембурге партнера с большим потенциалом, с которым у нас формируются тесные и заполненные работой связи”.

Премьер-министр Ратас заверил, что эстонские эксперты и предприятия готовы поделиться с Люксембургом и всеми желающими знаниями и опытом в сфере э-услуг.

По словам Ратаса, подписанный недавно с Люксембургом меморандум о взаимопонимании для создания посольства данных является хорошим примером эффективного сотрудничества двух стран.

”С помощью посольства данных Эстония сможет архивировать за рубежом необходимые для функционирования государства данные и инфосистемы так, чтобы они находились под нашим контролем и в нашем правовом пространстве — чтобы была обеспечена цифровая и общая преемственность нашего государства. Это инновационное решение для всего мира, таким образом, Эстония вновь прокладывает путь в цифровой сфере, на этот раз вместе с Люксембургом”.

Премьер-министр поблагодарил Беттеля за личный вклад в проект.

”Все эти проекты будут содействовать росту экономики Эстонии и Люксембурга и благополучию обеих стран”, — сказал Ратас и добавил, что цифровые решения способствуют развитию всей Европы.

На встрече премьер-министры остановились также на темах будущего Европейского союза в связи с предстоящим празднованием 60-й годовщины подписания Римских соглашений. Ратас подчеркнул, что жителям Европы важно лучше объяснять, чем занимается ЕС, как это влияет на их повседневную жизнь и расширяет их возможности.

”События будущей недели в Риме непременно станут сильным посылом людям относительно будущего Европы”, — сказал Ратас.

После встречи премьер-министры посетят презентационный центр e-Estonia, где познакомятся с разработанными в Эстонии решениями и услугами в сфере ИКТ.

Премьер-министр Люксембурга недавно стал э-резидентом Эстонии.