21.08.2018, 18:59

Ратас: Эстония и Латвия будут развиваться быстрее, поддерживая друг друга

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rus.delfi.ee
EST
Ратас: Эстония и Латвия будут развиваться быстрее, поддерживая друг друга
Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

”Если мы будем говорить в один голос, наше мнение будет лучше слышно как нашим соседям, Европейскому союзу и НАТО, так и всему миру, но если мы и действовать будем сообща, то сможем сделать многое для улучшения жизни и повышения благосостояния наших народов”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, подводя итоги состоявшегося сегодня в Риге совместного заседания правительств Эстонии и Латвии.

Сегодня в Национальной библиотеке Латвии состоялось первое совместное заседание правительств Эстонии и Латвии, которое было посвящено столетию обоих государств. Целью исторического заседания было укрепить дружественные связи двух стран и развивать сотрудничество в важных для обеих сторон вопросах.

”Совместное заседание, посвященное юбилеям Эстонии и Латвии, является во многих отношениях историческим и свидетельствует о нашей крепкой дружбе. Мы хорошие соседи, которых связывает история, культура, а также добрососедская конкуренция”, — сказал, завершая заседание после принятия совместных решений, Юри Ратас.

”Самым ценным и вместе с тем самым ограниченным ресурсом Эстонии и Латвии являются люди — каждый человек важен и незаменим. Именно поэтому наше сотрудничество направлено, в первую очередь, на улучшение жизни и рост благополучия населения, а также на повышение конкурентоспособности наших предпринимателей, на развитие путей и средств сообщения, на сохранение прекрасной природной среды”, — отметил эстонский премьер-министр.

В ходе совместного заседания обсуждалось также развитие сотрудничества в сфере обеспечения благополучия и безопасности обеих стран. Еще одним вопросом было региональное сотрудничество, также речь шла об энергетической и транспортной инфраструктуре, цифровом развитии, экономическом росте и развитии, а также укреплении региональной безопасности.

После заседания министр культуры Эстонии Индрек Саар передал Национальной библиотеке Латвии в дар от правительства Эстонии первые 15 книг, изданных в серии EV100 (https://www.ev100.ee/et/ev100-raamatusari). Всего в течение 2018 и 2019 года в рамках серии, рассказывающей историю Эстонии на протяжение столетия, будет издано 44 книги.

Правительства Эстонии и Латвии проводили совместное заседание впервые в истории, также это стало первым совместным заседанием с участием эстонского правительства, проходившим за пределами Эстонии. Ранее правительство Эстонии проводило совместное заседание с финскими коллегами, которое прошло 7 мая этого года в Таллинне.

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