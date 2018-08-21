Ратас: Эстония и Латвия будут развиваться быстрее, поддерживая друг друга

Сегодня в Национальной библиотеке Латвии состоялось первое совместное заседание правительств Эстонии и Латвии, которое было посвящено столетию обоих государств. Целью исторического заседания было укрепить дружественные связи двух стран и развивать сотрудничество в важных для обеих сторон вопросах.

”Совместное заседание, посвященное юбилеям Эстонии и Латвии, является во многих отношениях историческим и свидетельствует о нашей крепкой дружбе. Мы хорошие соседи, которых связывает история, культура, а также добрососедская конкуренция”, — сказал, завершая заседание после принятия совместных решений, Юри Ратас.

”Самым ценным и вместе с тем самым ограниченным ресурсом Эстонии и Латвии являются люди — каждый человек важен и незаменим. Именно поэтому наше сотрудничество направлено, в первую очередь, на улучшение жизни и рост благополучия населения, а также на повышение конкурентоспособности наших предпринимателей, на развитие путей и средств сообщения, на сохранение прекрасной природной среды”, — отметил эстонский премьер-министр.

В ходе совместного заседания обсуждалось также развитие сотрудничества в сфере обеспечения благополучия и безопасности обеих стран. Еще одним вопросом было региональное сотрудничество, также речь шла об энергетической и транспортной инфраструктуре, цифровом развитии, экономическом росте и развитии, а также укреплении региональной безопасности.