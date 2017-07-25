Ратас: Эстония и Хорватия привержены развитию электронного здравоохранения в Европе

Премьер-министр Юри Ратас на встрече со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем выразил удовлетворение, что рабочие визиты по ознакомлению с планами председательства Эстонии в Совете Европейского союза завершаются поездкой в Хорватию, где испытывают живой интерес к цифровому развитию Европы, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Одна из целей нашего председательства — это быстрое развитие в Европе электронного здравоохранения, то есть оцифровка касающихся здоровья данных. Сотрудничество Хорватии и Эстонии по началу обмена данными о здоровье, или в сфере э-здоровья, в этом году протекает особенно успешно. Кроме того, Хорватия очень заинтересована во введении в использование в Европейском союзе цифровых рецептов. Это лишь один конкретный пример того, как цифровые решения могут сделать жизнь людей более удобной, а работу государства более эффективной”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Ратас ждет Пленковича вместе с другими лидерами Европейского союза 29 сентября на цифровой саммит в Таллинне, на котором в центре внимания будут электронные услуги государства, цифровое развитие экономики и общества, а также безопасность и надежность киберпространства.

”До нашего председательства и в его начале я выслушал мнения, предложения и тревоги лидеров 27 стран-членов ЕС по широкому спектру вопросов: от миграционного кризиса до Брекзита. Все эти проблемы являются важными, и понятно, что для их разрешения требуются совместные усилия государств Евросоюза. Тем не менее, людям нужны вдохновение и видение перспектив. Именно это мы и хотим предложить в конце сентября в Таллинне: устремим взор в будущее и обсудим, как сохранить ведущую роль Европы в мире в области цифровой экономики, промышленности и э-услуг государства”, — отметил Ратас.

Помимо цифровых тем Ратас и Пленкович обсудили политику безопасности и обороны Европейского союза, перспективы расширения ЕС, ситуацию на Западных Балканах, вопросы, касающиеся энергетики и климата, а также возможности управления миграционным кризисом.

После встречи премьер-министр констатировал сходство интересов Эстонии и Хорватии: это конкурентоспособная, имеющая единый цифровой рынок, безопасная и защищенная Европа.

Сегодня во второй половине дня премьер-министр встретится в Загребе также с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем, с которым планируется обсудить наряду с вопросами председательства также отношения между Эстонией и Хорватией.

”Эстоноземельцам хорошо знакомы, прежде всего, прекрасное солнечное побережье Хорватии и ее культурно-исторические памятники. Это подтверждает и статистика: в течение последних четырех лет количество туристов, ежегодно отправляющихся из Эстонии в Хорватию, увеличилось на 20-25 процентов. Однако после прошлогоднего государственного визита эстонской делегации в Хорватию более интенсивными стали и деловые связи предприятий”, — отметил Ратас, добавив, что многие возможности сотрудничества в сфере бизнеса еще ждут своей реализации.