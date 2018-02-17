Ратас: Эстония и Финляндия сегодня близки как никогда

”Уже крупные фигуры эпохи национального пробуждения 150 лет назад мечтали о символической близости Эстонии и Финляндии, о том мосте, который свяжет два наших берега. Сегодня мы ближе к этому, чем когда-либо прежде”, — заявил сегодня премьер-министр Эстонии Юри Ратас, говоря на торжественном мероприятии в честь столетия Эстонской Республики в Университете Турку о давней дружбе двух народов.

Ратас напомнил о том, что Финляндия, активно поддерживавшая экономическое развитие Эстонии, сегодня является нашим основным экономическим партнером, а на прошлой неделе была завершена работа над техническим решением в формате X-road, которое позволит наладить обмен цифровыми данными между Эстонией и Финляндией.

”С лета этого года в эстонских аптеках будут действовать финские цифровые рецепты, а с лета 2019 года и эстонские цифровые рецепты будут принимать в финских аптеках. Подобный обмен данными между Эстонией и Финляндией мог бы вдохновить и другие Северные и Балтийские страны активнее развивать международные э-услуги”, — сказал Ратас и добавил, что сегодня как никогда много говорится об объединении Таллинна и Хельсинки в один мегаполис.

Ратас с благодарностью вспомнил всех смелых людей в Эстонии и за рубежом, которые помогли восстановлению эстонской независимости, и выразил признание всем, кто помог вновь соединить разорвавшуюся цепь эстонской государственности. ”Несмотря на напряженную ситуацию в мире и продолжающиеся конфликты в Европе, я верю, что наша государственность сегодня крепче, чем когда-либо раньше”, — сказал эстонский премьер-министр.

”Эстонцы во всем мире чувствуют гордость за наше столетие и делятся этой радостью со своими близкими, друзьями и знакомыми”, — сказал Ратас и добавил, что всех соотечественников всегда ждут на Родине.

На торжественном мероприятии в Университете Турку помимо премьер-министра Эстонии выступила также экс-президент Финляндии Тарья Халонен.

Во второй половине дня премьер-министр отправился из Турку в Стокгольм, где примет участие в гала-вечере в честь столетия Эстонии, который пройдет в рамках фестиваля Estival 2018. В мероприятии также примет участие министр информационных технологий Швеции Петер Эрикссон.

Завтра утром Юри Ратас встретится со своим шведским коллегой Стефаном Лёвеном, чтобы обсудить эстонско-шведские отношения, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, сотрудничество в сфере киберзащиты, а также такие актуальные для Европейского союза темы, как следующий долгосрочный бюджет ЕС, цифровое развитие и Brexit.