29.03.2018, 18:03

Ратас: Эстония готова оказать всестороннюю поддержку и помощь семьям пострадавших в Кемерово

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rus.delfi.ee
EST 2
Valitsuse pressikonverents 16.11.2017
Peaminister Jüri Ratas Foto: Hendrik Osula

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас направил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

"Сегодня я направил письмо своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, в котором выразил глубокие соболезнования Российской Федерации и всем россиянам в связи с трагедией в Кемерово", — сообщил Ратас.

"Мы в своих мыслях вместе с семьями и близкими погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония готова оказать им всестороннюю поддержку и помощь", — отметил премьер.

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