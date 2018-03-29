Ратас: Эстония готова оказать всестороннюю поддержку и помощь семьям пострадавших в Кемерово

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас направил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

"Сегодня я направил письмо своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, в котором выразил глубокие соболезнования Российской Федерации и всем россиянам в связи с трагедией в Кемерово", — сообщил Ратас.

"Мы в своих мыслях вместе с семьями и близкими погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония готова оказать им всестороннюю поддержку и помощь", — отметил премьер.